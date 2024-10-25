Borusan Quartet Süreyya'da sezonu açtı
Borusan Quartet, Kadıköy Süreyya Operası’nda “Müzikal Armağan” konseriyle yeni sezonu açtı. Topluluğun yeni üyesi Poyraz Baltacıgil, Schumann ve Mendelssohn'un eserlerini üstün bir uyumla sahneye taşıdı.
Türkiye’nin uzun soluklu en saygın oda müziği topluluğu Borusan Quartet Kadıköy seyircisiyle buluştuğu Süreyya Operası konser sezonunu "Müzikal Armağan" başlıklı konseriyle ENKA Oditoryumu’nun ardından 23 Ekim'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda açtı.
Esen Kıvrak (1. keman), Nilay Sancar (2. keman), Efdal Altun (viyola) dan oluşan topluluğa bu sezon viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil'in ayrılması nedeniyle Poyraz Baltacıgil katıldı. Dörtlü iki büyük besteci, Robert Schumann ve Felix Mendelssohn’un birbirlerine duydukları derin saygıyı yansıtan programlarında bestecilerin "Yaylı Çalgılar Dörtlüsü" için yazdıkları eserleri yüksek birliktelik ve müzikalitede seslendirdiler.
Müzisyen bir aileden gelen, sıradışı yeteneği ve müzik tutkusuyla birçok orkestra ve grupla başarılı konserlere imza atan, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası viyolonsel grubu üyesi Poyraz Baltacıgil, bu topluluğa dahil olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu şu sözlerle ifade etti; "Çok çok iyi müzisyenler, harika bir organizasyon. Borusan Sanat zaten bu işin Türkiye'de yıllardır en iyisi. Bu ekolü devam ettirmek için buradayım."
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadın teröristin ilçe başkanlığı yaptığı ortaya çıktı!
- Bahar dizisinde erken veda
- Metin Feyzioğlu'na dikkat çeken atama!
- İşte Öcalan’ın Bahçeli hakkında söyledikleri
- Kayseri'deki son hekim de istifa etti
- Ağabey Baran Güran geri adım attı!
- TUSAŞ'a saldırı üstlenildi
- TUSAŞ’a yapılan saldırı için dikkat çeken uyarı: Yazılı
- Kadını domuz bağıyla bağlayıp katlettiler!
- Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu