Borusan Quartet Süreyya'da sezonu açtı

Yayınlanma: 25.10.2024 - 16:56

Güncelleme: 25.10.2024 - 16:56

Türkiye’nin uzun soluklu en saygın oda müziği topluluğu Borusan Quartet Kadıköy seyircisiyle buluştuğu Süreyya Operası konser sezonunu "Müzikal Armağan" başlıklı konseriyle ENKA Oditoryumu’nun ardından 23 Ekim'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda açtı.

Esen Kıvrak (1. keman), Nilay Sancar (2. keman), Efdal Altun (viyola) dan oluşan topluluğa bu sezon viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil'in ayrılması nedeniyle Poyraz Baltacıgil katıldı. Dörtlü iki büyük besteci, Robert Schumann ve Felix Mendelssohn’un birbirlerine duydukları derin saygıyı yansıtan programlarında bestecilerin "Yaylı Çalgılar Dörtlüsü" için yazdıkları eserleri yüksek birliktelik ve müzikalitede seslendirdiler.

Müzisyen bir aileden gelen, sıradışı yeteneği ve müzik tutkusuyla birçok orkestra ve grupla başarılı konserlere imza atan, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası viyolonsel grubu üyesi Poyraz Baltacıgil, bu topluluğa dahil olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu şu sözlerle ifade etti; "Çok çok iyi müzisyenler, harika bir organizasyon. Borusan Sanat zaten bu işin Türkiye'de yıllardır en iyisi. Bu ekolü devam ettirmek için buradayım."