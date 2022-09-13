Bosna Hersek'teki "AJB DOC" belgesel festivali bu akşam sona erecek
Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Al Jazeera Balkans Uluslararası Belgesel Film Festivali (AJB DOC) bu akşam ödüllerin sahiplerini bulmasıyla sona erecek.
Başkent Saraybosna'da 9 Eylül'de başlayan Al Jazeera Balkans Uluslararası Belgesel Film Festivali bu akşam düzenlenecek kapanış programı ve ödüllerin sahiplerini bulmasıyla son bulacak.
Kapanış programı kapsamında ödül törenin yanı sıra Simon Lereng Wilmont'un "A House Made Of Splinters", Emilie Beck'in "No Place Like Home" ve İrena Skoric'in "Celebrity Untold: Miroslav Ciro Blazevic" belgeselleri de gösterilecek.
Video Haberler
- İstanbul'da korkutan hortum!
- Eskişehir'de gerçeği aratmayan 'Airsoft' savaşı
- ''70 yıllık mazimiz var''
- Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operas
- İnancı ve hırsıyla kanseri yendi
- Gelinlik hayali gerçek oldu
- Önceliği direksiyonu kadın şoföre devretmek
- 'Kars'a 1 Milyon Turist' Hedefli Projede 50 Kadın Görev
- Edirne'de öğrenciler renkli görüntülerle ders başı yapti
- Görme yetisi azalınca ders vermeye başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'de 'Thodex' istifası
- Vahdettin’i aklayamazsınız
- 'İmralı ile görüşme' iddiası!
- Bahçeli'den Erdoğan'ın talebine 'olumsuz' yanıt
- Rus şirket mühürleri kırdı
- 'Bilal Oğlan için İznik Gölü yağmalanıyor'
- Sosyal konut projesinin ayrıntıları açıklandı
- Ekonomiyi övmeye çalıştı, alay konusu oldu
- Türk ekonomisine giren 'gizemli para'
- Ekonomistler küçük yatırımcıyı uyarıyor