Bosna Hersek'teki "AJB DOC" belgesel festivali bu akşam sona erecek

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Al Jazeera Balkans Uluslararası Belgesel Film Festivali (AJB DOC) bu akşam ödüllerin sahiplerini bulmasıyla sona erecek.

AA
13 Eylül 2022 Salı, 11:17
Bosna Hersek'teki
Abone Ol google-news

Başkent Saraybosna'da 9 Eylül'de başlayan Al Jazeera Balkans Uluslararası Belgesel Film Festivali bu akşam düzenlenecek kapanış programı ve ödüllerin sahiplerini bulmasıyla son bulacak.

Kapanış programı kapsamında ödül törenin yanı sıra Simon Lereng Wilmont'un "A House Made Of Splinters", Emilie Beck'in "No Place Like Home" ve İrena Skoric'in "Celebrity Untold: Miroslav Ciro Blazevic" belgeselleri de gösterilecek.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler