Bosna Hersek'teki "AJB DOC" belgesel festivali bu akşam sona erecek

13 Eylül 2022 Salı, 11:17

Başkent Saraybosna'da 9 Eylül'de başlayan Al Jazeera Balkans Uluslararası Belgesel Film Festivali bu akşam düzenlenecek kapanış programı ve ödüllerin sahiplerini bulmasıyla son bulacak.

Kapanış programı kapsamında ödül törenin yanı sıra Simon Lereng Wilmont'un "A House Made Of Splinters", Emilie Beck'in "No Place Like Home" ve İrena Skoric'in "Celebrity Untold: Miroslav Ciro Blazevic" belgeselleri de gösterilecek.