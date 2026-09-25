Botanica: Anadolu’nun Bitkileri sergi 26 Eyül’de başlıyor

Botanica: Anadolu’nun Bitkileri Sergisi, bitkileri yalnızca bilimsel araştırmanın konusu olarak değil; kültürün, gündelik yaşamın ve sanatın ortak hafızasını şekillendiren canlı varlıklar olarak ele alıyor. Sergi, Türkiye’nin farklı coğrafyalarında yayılış gösteren bitkilerin illüstrasyonları ile izleyiciyi gözlem, belgeleme ve estetik ifade arasındaki ilişkiler üzerinden düşünmeye davet ediyor. Bir bitkiyi doğru biçimde çizebilmenin ardındaki dikkatli gözlem, karşılaştırma ve bilimsel araştırma süreçleri, eserlerle birlikte görünür hâle geliyor.

Sergi, çizimlerin yanı sıra herbaryum örnekleri, tarihsel belgeler, nadir eserler gibi muhtelif kaynakları içeriyor. Geçmişten günümüze bitki bilimi ve ressamlığıyla uğraşanların çalışmalarını bir araya getirerek, botanik illüstrasyonların bilimsel bilgi üretimi ve birikimindeki rolünü de ortaya koyuyor.

Sergide, Türkiye’den botanik illüstrasyon alanında üretim yapan 40 sanatçının 71 eseri yer alıyor. Farklı illüstrasyon teknikleriyle üretilen çalışmalar; bitkilerin yaprak, çiçek, meyve ve tohum gibi ayırt edici özelliklerini bilimsel doğrulukla aktarırken, doğayı güçlü bir görsel anlatıya dönüştürüyor.

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nin arkeoloji, sanat ve farklı disiplinler arasında diyalog kuran sergi programı kapsamında ağırladığı BOTANICA: Anadolu’nun Bitkileri, Flora Araştırmaları Derneği ve BİRET’in botanik illüstrasyonu daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlama hedefinin önemli bir ayağı olarak izleyiciyle buluşuyor.

Sergi kapsamında çocuk ve yetişkin atölyeleri ve konferans serisi, bitki keşif gezileri gibi özel etkinlik programları gerçekleşmesi planlanıyor.

BOTANICA: Anadolu’nun Bitkileri sergisini, 26 Eylül 2026 – 10 Ocak 2027 tarihleri arasında Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde ziyaret edebilirsiniz.