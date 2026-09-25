Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bu hafta 10 film vizyona girecek
Paylaş

Bu hafta 10 film vizyona girecek

25.09.2026 20:16:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Bu hafta 10 film vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, korku ve gerilimden animasyona 10 film vizyona girecek.

Bu hafta 10 film vizyona girecek

AVENGERS: ENDGAME

Scarlett Johansson, Chris Evans, Robert Downey Jr, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Brie Larson, Jeremy Renner, Josh Brolin, Karen Gillan, Tom Holland, Katherine Langford, Tessa Thompson ve Dave Bautista'nın rol aldığı "Avengers: Endgame" izleyiciyle buluşacak.

Aksiyon ve macera türündeki film, Thanos'un evrenin yarısını yok etmesinin ardından hayatta kalan Avengers üyelerinin, bu yıkımı geri almak için son bir umutla yeniden bir araya gelmesini konu ediniyor.

Fedakarlık, dostluk, kayıp ve kapanış temalarını, Marvel Sinematik Evreni'nin uzun soluklu hikayesini tamamlayan epik bir finalle ele alan filmin yönetmen koltuğunda Anthony Russo ve Joe Russo oturuyor.

Bu hafta 10 film vizyona girecek

İSYAN

Jason Statham'ın başrolünde oynadığı "İsyan", milyarder patronunun cinayetiyle haksız yere suçlanan eski polis Cole Reed'in adını aklamak ve uluslararası bir komployu ortaya çıkarmak için verdiği amansız mücadeleyi anlatıyor.

Annabelle Wallis, Adrian Lester, Arnas Fedaravicius ve Roland Moller'in de oynadığı aksiyon ve gerilim yüklü filmi, Jean-François Richet yönetti.

Bu hafta 10 film vizyona girecek

CHARLİE & HARPER: HER ŞEYE RAĞMEN

Emilia Jones ve Nick Robinson'un başrollerini paylaştığı "Charlie & Harper: Her Şeye Rağmen" romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Tom Dean ve Mac Eldridge'nin birlikte yönettiği film, genç bir çift olan Charlie ile Harper'ın, yeni bir şehirde birlikte bir hayat kurma mücadelesini ele alıyor.

Bu hafta 10 film vizyona girecek

DAMAT MEKTEBİ

Sermiyan Midyat, Algı Eke, Cezmi Baskın ve Mustafa Kırantepe'nin başrollerinde oynadığı "Damat Mektebi" yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Hakan Kurşun'un yönetmenliğini üstlendiği film, köydeki genç erkeklerin evlenebilmesi için kurulan bir okula ve yaşanan eğlenceli olaylara odaklanıyor.

Bu hafta 10 film vizyona girecek

ÜÇ HARFLİLER: MÜHÜR

Mert Uzunmehmet'in çektiği haftanın yerli korku filmi "Üç Harfliler: Mühür", bir falcının sırlarla dolu bir konakta yaşayan bir kadın ve ailesinin çekildikleri karanlığa çözüm bulmaya çalışmasını anlatıyor.

Bu hafta 10 film vizyona girecek

KRİSTAL GEZEGEN: YENİ DÜNYA

Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan ve Slovakya ortak yapımı "Kristal Gezegen: Yeni Dünya", yakın zamanda kolonileştirilen yeni bir dünyada geçen bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

 

Bu hafta 10 film vizyona girecek

KAHRAMAN KÖPEK CHARLİE

Shea Wageman'ın filmi "Kahraman Köpek Charlie", uzaylılar tarafından kaçırıldıktan sonra kazandığı olağanüstü güçleri, dünyayı tehdit eden kedi Puddy'ye karşı sevdiklerini korumak için kullanmasını konu ediniyor.

 

Bu hafta 10 film vizyona girecek

KARTOPU OYUNLARI

Hans Christian Andersen'in dünyaca ünlü Karlar Kraliçesi masalından esinlenen Norveç yapımı anime film "Kartopu Oyunları", en yakın arkadaşı Kai'yi bulmak için Kuzey Işıkları'nın izinde bir yolculuğa çıkan cesur Gerda'nın hikayesini odağına alıyor.

 

Bu hafta 10 film vizyona girecek

KEDİLER FİRARDA: MISIR OPERASYONU

"Kediler Firarda: Mısır Operasyonu", Hermitage'taki olayların iki yıl sonrasında Maurice, Vincent ve Cleopatra'nın yeni bir maceraya atılma isteğini anlatıyor.

Bu hafta 10 film vizyona girecek

PRENSES VE ŞÖVALYE: YAŞAM İKSİRİ

Rusya yapımı "Prenses ve Şövalye: Yaşam İksiri", ölümsüz Drybone ile cesur savaşçı Barbara'nın evlilik hazırlıkları sırasında gelişen sihirli ve macera dolu olayları konu ediniyor.

 

İlgili Konular: #Sinema #Film #vizyona girecek filmler

İlgili Haberler

Battaniyenizi alıp ekran başına geçin: Sonbahar akşamlarında izlenecek 5 film
Battaniyenizi alıp ekran başına geçin: Sonbahar akşamlarında izlenecek 5 film Havaların serinlemeye, akşamların uzamaya başladığı sonbahar günlerinde evde film keyfi yapmak isteyenler için birbirinden özel yapımlar öne çıkıyor. Romantik hikâyelerden gizemli olaylara kadar sonbahar atmosferini hissettiren 5 film, sinema tutkunlarının izleme listesinde yer alıyor.
Altın Portakal’da Ulusal Yarışma filmleri belli oldu: 12 film yarışacak
Altın Portakal’da Ulusal Yarışma filmleri belli oldu: 12 film yarışacak 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda 12 film yer alacak. Filmlerden 8’i dünya prömiyerini Antalya’da yaparken, Ulusal Yarışma En İyi Film Ödülü 5 milyon TL olarak belirlendi.
Gerilim ustası Alfred Hitchcock’tan mutlaka izlemeniz gereken 5 film
Gerilim ustası Alfred Hitchcock’tan mutlaka izlemeniz gereken 5 film Sinema dünyasında gerilim denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Alfred Hitchcock, yıllar geçmesine rağmen filmleriyle izleyicileri etkilemeye devam ediyor. Korku, gizem ve suç unsurlarını özgün bir anlatımla buluşturan yönetmenin filmografisinde öne çıkan yapımlar bulunuyor. Peki, Alfred Hitchcock’un mutlaka izlenmesi gereken filmleri hangileri? İşte sinema tarihine damga vuran 5 unutulmaz yapım...