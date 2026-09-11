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Bu hafta 12 film vizyona girecek
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Bu hafta 12 film vizyona girecek

11.09.2026 17:01:00
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Bu hafta 12 film vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan gerilime, dramdan korkuya 12 film vizyona girecek.

Bu hafta 12 film vizyona girecek

AŞKIN BÜYÜSÜ 2

Başrollerini Sandra Bullock ve Nicole Kidman'ın paylaştığı "Aşkın Büyüsü 2", seyircilere eğlence, büyü ve kaos dolu bir sinema deneyimi sunmayı amaçlıyor.

28 yıl sonra gelen devam filmi, Owens kardeşlerin ailelerini sonsuza dek parçalama tehdidi taşıyan karanlık bir lanete karşı yeniden güçlerini birleştirmesini işliyor.

Yönetmenliğini Susanne Bier'in üstlendiği yapımın senaryosunu Akiva Goldsman ve Georgia Pritchett kaleme aldı.

Bu hafta 12 film vizyona girecek

İÇİMDEKİ YABANCI

Lea Seydoux, Niels Schneider ve Valerie Dreville'nin başrollerini paylaştığı "İçimdeki Yabancı" bilim kurgu, dram ve fantastik unsurları bir arada barındıran hikayesiyle beyaz perdede yer alacak.

Arthur Harari'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin konusu özetle şöyle:

"David Zimmerman, kırkına yaklaşmış, içine kapanık bir fotoğrafçıdır. Bir arkadaşı onu çılgın bir partiye götürdüğünde, kalabalığın arasında gördüğü gizemli bir kadından gözlerini alamayıp onu takip etmeye başlar. Birkaç saat sonra uyanıp gözlerini açtığında ise kendisini, tanımadığı bu kadının bedeninde bulacaktır."

 

Bu hafta 12 film vizyona girecek

KANLI KÖRFEZ

Phil Volken'in yönettiği "Kanlı Körfez", Tayland'da bir düğün için buluşan iki eski arkadaşın, kaplan köpekbalıklarının yaşadığı gizli körfeze çıktıkları tekne turunda, motorlarına saldıran dev bir köpekbalığı yüzünden hızla batan teknede mahsur kalmasını anlatıyor.

Film, küçük bir salda hem vahşi doğaya hem de birbirlerine karşı hayatta kalma mücadelesi vermek zorunda kalan Emma ve Lani'nin gerilimini konu alıyor.

Bu hafta 12 film vizyona girecek

12 SAVAŞÇI

Ömer İlhan ve Ateş Özkan'ın yönettiği yerli aksiyon filmi "12 Savaşçı", dünya genelinde canlı izlenip üzerine bahis yapılabilen ve bir bina içindeki 12 dövüşçüden hayatta kalanın büyük ödüle uzandığı kanlı bir sistemi konu alıyor.

Film, eski Rus istihbarat görevlisi Sergey'in dünyanın en güçlü isimlerini bu sisteme dahil etmesiyle büyüyen organizasyonun hikayesini odağına alıyor.

Bu hafta 12 film vizyona girecek

İBRET 2: LANETLİ KIZ

Raziye Sultan'ın çektiği "İbret 2: Lanetli Kız", inancını reddeden kızı Asila'nın doğaüstü bir dönüşüm geçirmesiyle karşı karşıya kalan kadının, kızını kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Bu hafta 12 film vizyona girecek

ARINMA

Beytullah Pekok'un filmi "Arınma", eşinin temizlik takıntısının bir büyüden kaynaklandığını anlayan adamın, büyüyü bozmak amacıyla lise arkadaşını ve eşini evlerine davet etmesiyle başlayan gerilimli olaylar etrafında dönüyor.

Bu hafta 12 film vizyona girecek

ARABALAR

2001 yapımı "Arabalar", Piston Kupası şampiyonluğu için yarışmaya giden kibirli yarış arabası Şimşek McQueen'in, kaza eseri rotasından saparak unutulmuş bir kasaba olan Radyatör Kasabası'nda mahsur kalmasıyla değişen yaşamını işliyor.

Bu hafta 12 film vizyona girecek

KONUŞAN HAYVANLAR

Julio Soto Gurpide'nin anime filmi "Konuşan Hayvanlar", açıklanamayan bir olayın ardından insanların ve hayvanların fiziksel formlarının birbirine dönüşmeye başlaması sonrasında, bir grup arkadaşın olayın kaynağını bulmak üzere çıktıkları yolculuğu anlatıyor.

Bu hafta 12 film vizyona girecek

KONU NE?

Birbirinden farklı geçmişlere sahip dört çift, hayatlarının en önemli gecesine adım atar. Ancak romantik hayaller çok geçmeden yerini beklenmedik krizlere, komik yanlış anlaşılmalara ve kontrolden çıkan felaketlere bırakır. Toplumun bitmek bilmeyen yargıları, evliliğin getirdiği ani sorumluluk duygusu ve kendi korkularıyla yüzleşmek zorunda kalan her çift, aşklarını sınayan bambaşka bir maceranın içine sürüklenir.

Bu hafta 12 film vizyona girecek

AYAĞINI DENK AL

Alaa, bağlanma korkusu nedeniyle romantik ilişkilerini çoğunlukla yüzeysel gerekçelerle ve kısa sürede bitiren bir radyo sunucusudur. Sıradan bir hayat süren Alaa'nın yaşantısı, tesadüfen tanıştığı Farida ile farklı bir yöne evrilir. Başlangıçta nazik, zarif ve ideal bir kadın izlenimi veren Farida ile olan ilişkisi ilerledikçe, Alaa onun gizli kimliğiyle yüzleşmek zorunda kalır. Farida'nın aslında büyük bir silah tüccarı olduğunun anlaşılması, Alaa'yı rutin hayatından kopararak alışık olmadığı tehlikeli bir durumun ortasında bırakır.

Bu hafta 12 film vizyona girecek

ŞAHİN VE KANARYA

Efsanevi paralı asker Saqr, tehlikeli çifte hayatını geride bırakıp yeni bir başlangıç yapmaya karar verir. Ancak casusluk dünyasına takıntılı, başarısız bir yazar olan Belal’le beklenmedik bir şekilde karşılaşması, tüm planlarını altüst eder. Bu beklenmedik ikili, hayatlarında daha önce hiç yaşamadıkları kadar heyecanlı ve komik bir maceranın içine sürüklenir.

Bu hafta 12 film vizyona girecek

BAAB: CİNLER ALEMİ

Yeşil bir kapının ardında saklı kasetleri bulan Wahida, ikiz kız kardeşinin ölümünün ardındaki gerçeği çözmeye başlar. Kulak çınlamasıyla boğuşan Wahida'nın dağlara yaptığı yolculuk, korkunç bir gerçeği ortaya çıkarır.

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