Bu hafta 4 film vizyona girecek: Örümcek-Adam vizyonda!

ÖRÜMCEK-ADAM: YEPYENİ BİR GÜN

Tom Holland, Zendaya ve Sadie Sink'in başrollerini paylaştığı "Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün", aksiyon ve macera tutkunlarının beğenisine sunulacak.

Destin Daniel Cretton'un yönetmenliğini üstlendiği film, kendini sevdiklerinin hafızasından gönüllü olarak silmek zorunda kalan Peter'ın, artık kimsenin gerçek kimliğini bilmediği New York sokaklarında tek başına suçla savaşırken, yaşamaya başladığı fiziksel değişimle boğuşmasını anlatıyor.

Kendisini tamamen şehrini korumaya adamış bir "Örümcek Adam" olan Peter, üzerindeki baskının tetiklediği şaşırtıcı bir fiziksel evrimle boğuşurken, ortaya çıkan gizemli suç dalgası onu bugüne kadar karşılaştığı en güçlü tehditlerden biriyle karşı karşıya getirecek.