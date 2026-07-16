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Bu hafta 6 film vizyona girecek: Odyssey vizyonda!
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Bu hafta 6 film vizyona girecek: Odyssey vizyonda!

16.07.2026 20:15:00
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Haber Merkezi
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Bu hafta 6 film vizyona girecek: Odyssey vizyonda!

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta tarihi dramdan aksiyon ve gerilime 6 film vizyona girecek.

Bu hafta 6 film vizyona girecek: Odyssey vizyonda!

ODYSSEY

Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Charlize Theron, Anne Hathaway ve Zendaya'nın başrollerini paylaştığı "Odyssey", Christopher Nolan yönetmenliğinde izleyiciyle buluşacak.

Homeros'un ünlü "Odyssey" eserinden uyarlanan film, İthaka Kralı Odisseus'un, Truva Savaşı sonrası doğduğu topraklara dönüş yolunda yaşadığı maceraları konu ediniyor.

Dünyanın farklı noktalarında çekilmiş mitolojik bir aksiyon olan filmin yapımcılığını Syncopy adına Emma Thomas ve yönetmen Christopher Nolan üstleniyor.

Bu hafta 6 film vizyona girecek: Odyssey vizyonda!

CEZA

Yönetmenliğini Saeed Roustaee'nin üstlendiği "Ceza", tek başına 2 çocuğunu büyüten 45 yaşındaki dul hemşire Mahnaz'ın hikayesini odağına alıyor.

Bu hafta 6 film vizyona girecek: Odyssey vizyonda!

NOİSE: LANETİN SESİ

Kim Soo-jin'in çektiği "Noise: Lanetin Sesi", işitme engelli Ju-young'un, kız kardeşinin kaybolmasının ardından gittiği apartmanda duyulan kaynağı belirsiz sesleri ve bina sakinlerinin tepkilerini araştırırken, binanın geçmişiyle bağlantılı doğaüstü bir varlıkla yüzleşmesini anlatıyor.

Bu hafta 6 film vizyona girecek: Odyssey vizyonda!

FİLİSTİN 36

Annemarie Jacir'in yönettiği, TRT ortak yapımı "Filistin 36", 1936 yılında Filistin topraklarında sömürgeci Britanya'ya karşı kaynamaya başlayan isyan hareketini, köyü ile Kudüs arasında mekik dokuyan bir gencin gözünden anlatıyor.

Filmde, Karim Daoud Anaya, Wardi Eilabouni, Hiam Abbass, Jeremy Irons, Liam Cunningham, Dhafer L'Abidine, Robert Aramayo, Billy Howle ve Yasmine Al Massri rol alıyor.

Bu hafta 6 film vizyona girecek: Odyssey vizyonda!

KYBELE'NİN LANETİ: İSTİLA

Zülfü Hamit Altın'ın yerli korku filmi "Kybele'nin Laneti: İstila", 25 haneli küçük bir köydeki sakin yaşamın, köy halkından birinin geçirdiği ağır psikolojik rahatsızlığın ardından tılsımlı ilimlere vakıf bir karakterin gelişiyle kabusa dönüşmesini ele alıyor.

Bu hafta 6 film vizyona girecek: Odyssey vizyonda!

BABA

Tereza Nvotova'nın yönettiği "Baba" filmi, küçük kızını yanlışlıkla arabasında unutarak trajik bir olaya sebep olan babanın, olayın ardından hukuki süreç, toplumsal yargılar ve suçluluk duygusuyla yüzleşmek zorunda kalmasını konu ediniyor.

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