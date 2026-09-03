Bu hafta 7 film vizyona girecek

Damien Chazelle imzalı film, tesadüfen tanışan ve ikisi de imkansıza yakın olan hayallerinin peşinden koşan jazz müzisyeni Sebastian ile oyuncu Mia'nın aşkını anlatıyor.

Jonathan Frank ve Scott Mann'ın senaryosunu kaleme aldığı filmde Arsema Thomas, Harriet Slater, Tom Brittney ve Jordan Coleman rol aldı.

Michael Spierig ve Peter Spierig'in yönettiği gerilim ve macera türündeki "Fall 2: Ölümcül Tırmanış" dün izleyici ile buluştu.

Burak Kaan Şimşeker'in filmi "Çılgın Böcekler", yeraltı şehrinden yeryüzüne çıkan dört hamamböceğinin, yollarının kesiştiği üniversite öğrencileriyle beklenmedik bir dostluk kurarken kendilerini insan dünyasının karmaşası içinde bulmasını konu alıyor.

Özgür Akbaş'ın yeni korku filmi "Azem 6: Mühür" , geçmişinden kaçıp sakin bir hayat kurmaya çalışan Ceren'in, çocukluğunun geçtiği köye döndüğünde kendisini açıklanamayan olayların ortasında bulmasını anlatıyor.

SALDIRI

Adria Arjona'nın başrolünde oynadığı, ünlü yönetmen Adam Wingard'ın yeni filmi "Saldırı", aksiyon ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Durmak bilmeyen düşmanlarla çevrili bir annenin hayatta kalma mücadelesini konu alan filmde Adria Arjona, çölde bir karavan parkında yaşayan ve ailesini beklenmedik bir tehditten korumak için mücadele etmek zorunda kalan bir ordu keskin nişancısı anneyi canlandırıyor. Karakterin hayatı, yakındaki bir askeri tesisten serbest bırakılan, genetiğiyle oynanmış askerlerden oluşan bir birliğin bölgeye sızmasıyla altüst oluyor.

Cockroach, Crybaby ve The Butcher adındaki bu durdurulamaz ölüm makinelerine karşı tek başına karşı durmak zorunda kalan anne, ailesini korumak uğruna, askeri yeteneklerini ve hayatta kalma içgüdülerini son sınırına kadar zorlayacak.

Senaryosunu Adam Wingard ve Simon Barrett'ın kaleme aldığı filmde Rebecca Hall, Dan Stevens ve Drew Starkey de rol aldı.