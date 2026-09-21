Bu yıl beşinci kez düzenlenen festival sona erdi

Seyir Derneği tarafından beşinci kez düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali sona erdi. Festivalde birçoğu Türkiye'de ilk kez izleyiciyle buluşan filmlerin yanı sıra bağımsız filmler yer aldı. Film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler yapıldı, Genç Sinema programıyla üniversite öğrencileri sinemacılardan eğitim aldı ve belki de ilk üretimlerine imza attı.

Festival direktörü Azize Tan ve koordinatörü Merve Genç, beş yıllık yolculuğun arka planını, mekân dönüşüm projelerini ve Ayvalık'ın yerel dokusuyla kurulan o özel bağı anlattı.

- Festivalde beş yıl geri kaldı. Planladıklarınızın ne kadarını yapabildiniz? Ülke şartları ve ekonomik kriz sizi nasıl etkiledi?

Azize Tan: Her sene o yılın koşullarına adapte olmaya çalışıyoruz. Bazen mekânla, bazen havayla, bazen memleket gündemiyle ilgili bir durum çıkıyor. Seyir Derneği'ni 2022'de sadece yedi kişiyle kurduk; yola çıktığımızda hiçbir şeyimiz yoktu.

Bu sene kadro ve yapılanma açısından en rahat çalıştığımız sene oldu. Koca bir kurum değiliz ama yapımızı oturttuk. İhtiyaçlarımızı ve çıkabilecek aksaklıkları önceden tahmin edip tedbir alabiliyoruz. Konuk ağırlama ekibimiz yeni arkadaşlarla güçlendi; Genç Sinema'dan gelen genç arkadaşlarımız festival ekibine dahil oluyor ve yapımızı bildikleri için rahat adapte oluyorlar.

Düşünüp de hâlâ gerçekleştiremediğimiz şeyler var ama onları aklımızda tutmaya devam ediyoruz. Fırsatını bulduğumuzda hayata geçiriyoruz. Mesela Açık Hava Film Geceleri'nde bu sene 3 bin kişiyle en yüksek sayımıza ulaştık. İnsanlardan tüm yıla yayılan film gösterimleri veya kış festivali için yoğun talep geliyor. Burası Ege kasabasına göre çok hareketli bir yer ama vizyondaki ya da festivallerdeki filmler aynı anda izlenemeyebiliyor. İnsanların İstanbul veya İzmir'deki filmleri aynı anda burada izleme talebini önümüzdeki sene bir nebze karşılamayı umuyoruz.

İLK KEZ GÖSTERİMLER

- Bu yıl Türkiye'de ilk kez gösterilen filmlerin sayısı da oldukça fazlaydı. Prömiyer ve tekrar gösterim dengesini nasıl kuruyorsunuz?

Azize Tan: İddialı, aynı zamanda sinefil bir program yapıyoruz. Popülerlikten ziyade sinefillik iddiamız var ve bu bölgenin ihtiyacına cevap vermeye çalışıyoruz. Mesela Sarı Zarflar'ın burada beklenildiğini biliyorduk. İlk bileti tükenen ve ek seans koyduğumuz film de o oldu. Sadece prömiyer göstereceğiz diye seyircimizin beklediği filmi programa almamazlık etmeyiz. Bağımsız filmlerin daha uzun süre görünür olmaya ihtiyacı var, biz o alanı açmaya çalışıyoruz.

Dengeli ve eklektik bir programımız var. Pek çok filmin ilk gösterimini burada yaptık. Fakat bunu "En birinci biziz, her şeyin prömiyerini yaptık" gibi bir yerden değil, iyi filmler etrafında nasıl bir araya gelebiliriz anlayışıyla deneyimliyoruz. Ayvalık seyircisi de belgesellere ve kısa filmlere çok ilgili, salonlar doluyor.

- Tematik bölümler ve seçkiler oluştururken neleri ölçüt alıyorsunuz?

Azize Tan: O yılın filmleri bize ne hissettiriyorsa ona göre tema belirliyoruz. Bu yılki kısa filmlerde kadın yönetmenlerin öne çıktığını görünce Akbank Sanat Yönetmeni Senem Erdine ile "Cesur ve Yeni" başlığını oluşturduk. Program danışmanımız Fatih Özgüven ile filmlerdeki orta sınıf vurgusunu fark edip "Orta Sınıflar Nereye Gidiyor?" bölümünü kurguladık.

Bu bölgenin ekolojiye duyarlılığı nedeniyle "Müştereklerin Tüketilmesi" bölümünü yaptık, madencilik ve çevre üzerine konuştuk. Bu yıl uluslararası festivallerde öne çıkan yetişkin animasyonlarına da özel bir bölüm ayırdık.

FARHADİ'DEN ÖVGÜ

- Gelecek yılla ilgili hedefleriniz nelerdir?

Azize Tan: Sabit mekânımız Vural Sineması’nın Ortaklaşa projesiyle yenilenip açılması teknik ve lojistik açıdan işimizi çok kolaylaştıracak. En büyük hayalim festivalin uluslararası boyutunu güçlendirmek; daha fazla yabancı konuk ağırlamak ve Genç Sinema için uluslararası öğrenci değişim programları düzenlemek.

Ayrıca Kış Festivali’nin de her yıl daha fazla ilgi göreceğine inanıyoruz. Yurtdışından yönetmen Asghar Farhadi veya Berlin Film Festivali'nin eski direktörü Mariette Rissenbeek gibi isimler bile festivalin ününü duyup katılmak istediklerini belirttiler. Bu ilgiyi büyüterek uluslararası ayağı geliştirmek istiyoruz.

‘GENÇ SİNEMA ÜMİT KAYNAĞI’

“Genç Sinema” projesi festival için ne anlam ifade ediyor? Sinemacılar ve öğrenciler açısından nasıl bir bağ kuruluyor?

- Merve Genç: Her sabah öğrenciler için düzenlediğimiz atölyelerimiz oluyor. Konuk sinemacılar spontane şekilde de bu atölyelere katılmak istediklerini dile getiriyorlar. Gençlerle bir araya gelmek sinemacılara iyi geliyor; kendi tecrübelerini, kafa karışıklıklarını ve umutsuzluklarını paylaşıyorlar. Öğrenciler için de prömiyer yapmış yönetmenlerle buluşmak büyük bir ümit kaynağı oluyor.

Ayrıca festivalin mutfağında çalışıp emek verdikleri için ileride kendi filmleriyle festivallere katıldıklarında o organizasyonların kıymetini biliyorlar. En başından beri Azize Hanım'ın bunu festivalden bağımsız, öğrencilerin daha uzun kaldığı bir "yaz kampına" dönüştürmek hayali vardı. İleride sponsor bulabilirsek bunu genişletmek istiyoruz. Ayvalık halkı da genç sinemacıları çok benimsedi.