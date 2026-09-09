Bu yıl ilk kez yapılan festival yaklaşık 100 bin kişiyi sanatla buluşturdu: Kültürlü Porsuk...

İç Anadolu’nun en büyük kentlerinden, “öğrenci şehri”, “Devrim” arabalarının ana yurdu Eskişehir, tarihi ve kültürüne çok yakışan bir festivale kavuştu: Porsuk Festivali.

Bu yıl ilk kez, “2026 Eskişehir Yılı” kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Murat Danacı direktörlüğünde yapılan ve 2 Eylül’de başlayan festival, Porsuk Çayı çevresinden başlayarak tüm şehre yayıldı.

KONSER, TİYATRO, DANS...

Festivale 21 ülkeden 136 sanatçı katıldı. Son yıllarda Türkiye’de festival denince, akla yalnızca “büyük isimler”in yer aldığı konserler gelse de bu festivalde konserler kadar yapılan diğer etkinlikler de hak ettiği değeri gördü. Müzikten sinemaya, tiyatrodan dansa, sergilerden atölyelere, spordan söyleşilere uzanan ve dört güne yayılan, tam anlamıyla kültür ve sanatın Eskişehir’de yeniden canlandığı bir festival.

Festivalin tiyatro programında Craft Tiyatro’nun “Dalgakıran”, Bahçe Galata’nın “Nora 2”, Luminart’ın “En İyi İkinci” ve Artalan Kolektif’in “Yıldız” oyunları sahnelendi. Tiyatro Suare ve Kim Tiyatro Ekibi interaktif doğaçlama gösterileri yaptı, Murat Atak’ın müzikli anlatısı “Porsuktan Akan Yunus”, ulusal ve uluslararası folklor ekiplerinin gösterileri ve “Khatun” adlı dans gösterisi de festival programında yer aldı ve tüm tiyatro etkinlikleri büyük ilgi gördü.

Aynı ilgiyi festivalin “Nehir Sineması” bölümünde “Bildiğin Gibi Değil”, “Aile Arasında” ve “Neşeli Günler” filmlerinin açık hava gösterimleri de gördü. Oyuncu Tansu Biçer, yönetmen Vuslat Saraçoğlu, doğa aktivisti ve gazeteci Güven İslamoğlu, Prof. Dr. Medine Sivri ve Prof. Dr. Zülfükar Bayraktar’ın söyleşilerini de söylemeden geçmemeli.

‘ŞEREF BAYRAĞI’

Festival, 6 Eylül akşamında, şef Orçun Orçunsel’in yönettiği Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde, senfonik “mor ve ötesi” konseriyle son buldu.

Festivalin birçok etkinliğine ev sahipliği yapan Kentpark’taki konser öncesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Avrupa Ödülü Alt Komitesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne “şeref bayrağı” verdi. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi ve YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, bayrağı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye ve önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşe’e verdi.

Törenin ardından yapılan konserde ise mor ve ötesi’nin solisti Harun Tekin, Eskişehir’deki konserin unutulmayacak konserler arasında yerini aldığını ifade ederek “Bu festival yıllarca sürmeli. Sizler bu alanlarda hep birlikte şarkılar söylemeli, anılar biriktirmelisiniz. Eskişehir, çok güzelsin!” dedi.

‘SANAT ESKİŞEHİR’DEN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK

Festival bitiminde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve festivalin direktörü Murat Danacı’ya nasıl bir festival geçirdiklerini sorduk. Şöyle yanıtladılar:

Ünlüce: “Açıkçası şehrim adına çok büyük bir mutluluk ve gurur hissediyorum. 2026 Eskişehir Yılı’na yakışan muhteşem bir festival oldu. Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 2 Eylül ile birlikte festivalimizi başlattık. Artık 2-6 Eylül, Eskişehir için çok özel bir tarih.

Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali’ni düzenlerken en büyük hayalimiz; Porsuk’un birleştirici gücünü dünyaya hissettirmekti. Porsuk Nehri’nin etrafında şekillenen sosyal yaşamını, Eskişehir’in kültür ve sanat zenginliğini kentin enerjisi ile öne çıkardık. Muhteşem bir ilgi ve katılım oldu. Benim için en değerlisi Eskişehirlilerin festivali sahiplenmesi oldu. Çünkü bir festivali asıl yaşatan asıl unsur onun bir parçası olmaktan geçiyor.

Festivalimiz bitti ama asıl hikâye yeni başlıyor. İlkini gerçekleştirdik. Bundan sonra daha iyisini yapmak, her yıl biraz daha büyütmek, bu festivali Eskişehir’in ve ülkemizin uluslararası kalıcı kültür markalarından biri haline getirmek istiyoruz. Mottomuzda ‘Porsuk akıyor, dünya Eskişehir’de buluşuyor’ demiştik. Gerçekten de öyle oldu. Porsuk akmaya, Eskişehir’den yükselen kültür ve sanatın sesi dünyanın dört bir yanında yankılanmaya devam edecek.

Danacı: “Festivalin asıl başarısı Eskişehir’in bu buluşmaya verdiği karşılıkta saklı. Ayşe başkanımızın öncülüğünde yalnızca izlenen değil, insanların katıldığı, ürettiği, karşılaştığı ve kendisinden bir parça bulduğu bir festival hedefledik. Hemşehrilerimizin korteje eşlik etmesi, Porsuk kıyısındaki etkinliklerde buluşması, çocukların ve gençlerin atölyelere katılması, farklı ülkelerden gelen konuklarımızla aynı heyecanı paylaşması bu hedefin karşılık bulduğunu gösterdi. Porsuk Festivali’nin Eskişehir’in kültürel hafızasında kalıcı bir yere taşınacağına inanıyorum. Festival dendiğinde insanların aklına yalnızca etkinliklerin değil, Eskişehir’in kültürü, enerjisi ve dünyaya açık yüzünün gelmesini istiyoruz.