Bulutsuzluk Özlemi’ne İBB İstanbul Gençlik Orkestrası ve koro eşlik etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) organizasyonuyla düzenlenen “Zamanın Ötesinde” konserinin ikincisi, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde yapıldı. Harbiye’nin konuğu bu kez Türk alternatif rock müziğinin en önemli gruplarından Bulutsuzluk Özlemi’ydi.

Gruba İBB’nin genç müzisyenlerden oluşan, şef Orhan Şallıel yönetimindeki İBB İstanbul Gençlik Orkestrası ile Ladies&Gentlemen korosu eşlik etti.

‘KÜLTÜR MİRASI’

Konser öncesi konuşma yapan Orhan Şallıel, İBB Orkestralar Müdürü Ozan Bircan’ı sahneye davet ederek şunları söyledi: “Bulutsuzluk Özlemi ve diğer birçok sanatçı ile senfoni konseri yaptık. Ama koro ile bugün ilk olacak.

Bir hayalle başlıyor ama hayal de bir rahatsızlıktan başlıyor. Bir şeyler yapalım, ne yapalım diye bir rahatsızlık vardır, bende de var o. Ozan müdürümüzde de var. ‘Ne yapalım ne edelim, gelin bu dertlere çare bulalım’ dedim ve İBB Gençlik Senfoni Orkestrası’nı kuralım diye başladık.

Bulutsuzluk Özlemi’nin 1998 yılındaki projesinde gençler vardı. Ama şimdi bu kültür elle tutulmaz, gözle görülmez ama kulakla duyulur. Derler ya ‘somut olmayan kültür mirası’, o kültür hafızasını biz, genç kuşaklara devredebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ve İBB Orkestralar Müdürlüğü’ne gerçekten ben çok teşekkür ediyorum. Bu misyon ve vizyon için Daire Başkanım Tolga Volkan Aslan’a, Genel Sekreter Yardımcım Mahir Polat’a ve bu yolu çizen ve bu yolu açan syın Ekrem İmamoğlu’na teşekkür etmek istiyorum.”

‘NATO DEFOL’

Konser, grubun en sevilen şarkılarından “Yaşamaya Macbursun” ile başladı. Grubun hayranları her şarkıda yüksek sesle eşlik etti. Gruba sahnede Teoman, Dilan Balkay ve Melek Mosso eşlik etti.

Grubun kurucusu ve solisti Nejat Yavaşoğulları şarkı aralarında seyirciye şöyle seslendi: “Umudu kesmiyoruz, direnmeye devam ediyoruz, aydınlık günleri bekliyoruz.”

Son günlerde sıkça gündem konusu olan savaşların tam da üstüne söylenen “Kimse Barıştan Söz Etmiyor” şarkısı söylenirken arkadaki büyük ekrana “Özgür Filistin” yazısı ve Filistin bayrağı yansıtıldı. Dilak Balkay’ın trompetiyle eşlik ettiği şarkı sırasında duygu dolu anlar yaşanırken şarkı bitiminde “NATO defol, bu memleket bizim” sloganları atıldı.

Grup yoğun istek üzerine bis parçası olarak “Yaşamaya Mecbursun” şarkısını söyledi ve Yavaşoğulları, “Sesi yaratanlar ve ses çoğaltanlar, aydınlık günleri bekliyoruz” diyerek konseri sonlandırdı.