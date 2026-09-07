Burgazada’da bağımsız müzik buluşması:

İstanbul’un kültür-sanat hayatı, şehir merkezindeki kapalı salonların dışına taşarak ada atmosferiyle buluşuyor. iyimusic x A Project Partner organizasyonuyla hayata geçirilen "iyimusic fest", 12 Eylül Cumartesi günü Burgazada Cennet Bahçesi’nin açık hava sahnesinde müzikseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. Gün batımından geceye uzanan festival, dinleyicilere dört farklı müzikal yaklaşımı art arda deneyimleme fırsatı sunacak.

Kapıların 19.00’da açılacağı gecede sahne programı 19.45’te alternatif pop ve indie tınılarıyla tanınan Elif Kozan ile başlayacak. Ardından saat 20.45’te Heryol performansını sergileyecek. Temponun yükseleceği gecenin devamında, post-punk, shoegaze ve elektronik ögeleri harmanlayan Sren 21.45’te sahne alırken; festivalin kapanışını 22.45’te sahneye çıkacak olan İstanbul merkezli alternatif rock grubu Mojave yapacak.

Sahne Programı

19.00: Kapı Açılışı

19.45: Elif Kozan

20.45: Heryol

21.45: Sren

22.45: Mojave

Etkinliğin sona ermesinin ardından adalardan anakaraya dönüş yapacak katılımcılar için saat 01.05’te Bostancı yönüne Şehir Hatları vapur seferi bulunuyor. Festival biletleri ise Biletix üzerinden temin edilebiliyor.