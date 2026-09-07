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Burgazada’da bağımsız müzik buluşması: "iyimusic fest" Cennet Bahçesi'nde

Burgazada’da bağımsız müzik buluşması: "iyimusic fest" Cennet Bahçesi'nde

7.09.2026 12:37:00
Güncellenme:
Deniz Ülkütekin
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Burgazada’da bağımsız müzik buluşması:

İstanbul bağımsız müzik sahnesinin dikkat çeken dört ismi, 12 Eylül Cumartesi günü Burgazada Cennet Bahçesi’nde düzenlenecek "iyimusic fest" kapsamında aynı sahnede bir araya geliyor.
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İstanbul’un kültür-sanat hayatı, şehir merkezindeki kapalı salonların dışına taşarak ada atmosferiyle buluşuyor. iyimusic x A Project Partner organizasyonuyla hayata geçirilen "iyimusic fest", 12 Eylül Cumartesi günü Burgazada Cennet Bahçesi’nin açık hava sahnesinde müzikseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. Gün batımından geceye uzanan festival, dinleyicilere dört farklı müzikal yaklaşımı art arda deneyimleme fırsatı sunacak.

Kapıların 19.00’da açılacağı gecede sahne programı 19.45’te alternatif pop ve indie tınılarıyla tanınan Elif Kozan ile başlayacak. Ardından saat 20.45’te Heryol performansını sergileyecek. Temponun yükseleceği gecenin devamında, post-punk, shoegaze ve elektronik ögeleri harmanlayan Sren 21.45’te sahne alırken; festivalin kapanışını 22.45’te sahneye çıkacak olan İstanbul merkezli alternatif rock grubu Mojave yapacak.

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Sahne Programı

  • 19.00: Kapı Açılışı
  • 19.45: Elif Kozan
  • 20.45: Heryol
  • 21.45: Sren
  • 22.45: Mojave

Etkinliğin sona ermesinin ardından adalardan anakaraya dönüş yapacak katılımcılar için saat 01.05’te Bostancı yönüne Şehir Hatları vapur seferi bulunuyor. Festival biletleri ise Biletix üzerinden temin edilebiliyor.

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