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Büyük şehrin kaosundan kaçış: Ruhunuzu dinlendirecek 5 huzurlu kasaba filmi
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Büyük şehrin kaosundan kaçış: Ruhunuzu dinlendirecek 5 huzurlu kasaba filmi

16.09.2026 13:34:00
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Haber Merkezi
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Büyük şehrin kaosundan kaçış: Ruhunuzu dinlendirecek 5 huzurlu kasaba filmi

Sinemanın en güzel yönlerinden biri, izleyicisini anında bambaşka bir coğrafyaya, zamanın daha yavaş akıp gittiği sakin ve sıcak köylere taşıyabilmesidir. Büyük şehrin stresinden bir an olsun uzaklaşmak ve içini huzurla doldurmak isteyenler için yönetmenleri, yıldız kadroları ve büyüleyici atmosferleriyle samimi filmler...

Büyük şehrin kaosundan kaçış: Ruhunuzu dinlendirecek 5 huzurlu kasaba filmi

1. Chocolat (Çikolata)

Yönetmenliğini Lasse Hallström'ün üstlendiği, başrollerini Juliette Binoche ve Johnny Depp'in paylaştığı Chocolat, muhafazakar ve sessiz bir Fransız kasabasına kış ortasında gelerek herkeste gizli kalmış arzuları uyandıran ev yapımı çikolatalar satan gizemli bir kadının, kasaba halkının dar kalıplarını ve önyargılarını yıkma hikayesini masalsı bir dille anlatıyor.

Büyük şehrin kaosundan kaçış: Ruhunuzu dinlendirecek 5 huzurlu kasaba filmi

2. A Good Year (İyi Bir Yıl)

Ridley Scott'ın yönettiği ve başrolünde Russell Crowe ile Marion Cotillard'ın yer aldığı A Good Year, Londra'nın stresli ve koşturmacalı finans dünyasından sıkılarak Fransa'nın güneşiyle ünlü Provence bölgesindeki dedesinden kalan bağ evine sığınan hırslı bir borsacının, burada hayatın yavaş, doğal ve huzurlu ritmini keşfetmesini konu alıyor.

Büyük şehrin kaosundan kaçış: Ruhunuzu dinlendirecek 5 huzurlu kasaba filmi

3. The Hundred-Foot Journey (Aşk Tarifi)

Lasse Hallström'ün yönetmenliğini yaptığı, Helen Mirren ve Manish Dayal'ın başrollerini paylaştığı The Hundred-Foot Journey, Fransa'nın huzurlu ve pitoresk bir kasabasında, Michelin yıldızlı geleneksel bir Fransız restoranının tam karşısına kendi geleneksel Hint lokantalarını açan göçmen bir ailenin, mutfak rekabeti üzerinden başlayan kültür çatışmalarını ve kasaba halkıyla kurdukları sıcak dostlukları ekrana taşıyor.

Büyük şehrin kaosundan kaçış: Ruhunuzu dinlendirecek 5 huzurlu kasaba filmi

4. Letters to Juliet (Aşk Mektupları)

Gary Winick'in yönettiği, Amanda Seyfried ve Christopher Egan'ın başrollerini paylaştığı Letters to Juliet, İtalya'nın büyüleyici Verona kasabasında geçen, Juliet'in balkonundaki duvara bırakılan yıllar öncesine ait kayıp bir aşk mektubunun peşine düşen genç bir yazarın hem kendi kalbinin sesini dinlemesini hem de Toscana'nın eşsiz doğasında unutulmaz bir yolculuğa çıkmasını anlatıyor.

Büyük şehrin kaosundan kaçış: Ruhunuzu dinlendirecek 5 huzurlu kasaba filmi

5. The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society (Guernsey Edebiyat ve Patates Turtası Derneği)

Mike Newell'ın yönetmenliğini üstlendiği, Lily James ve Michiel Huisman'ın başrollerini paylaştığı The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Guernsey Adası'nın samimi ve sıcak insanlarının savaş döneminde kurduğu gizli edebiyat kulübünü keşfetmek için adaya giden Londra'lı bir yazarın, ada halkının iç ısıtan dayanışma hikayeleri arasında kendi huzurunu bulmasını konu alıyor.

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