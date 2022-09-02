Büyükada'da bisiklet sergisi açıldı

02 Eylül 2022 Cuma, 11:33

Büyükada'da "Adalarda Bisikletin 137 Yılı" sergisi Adalar Müzesi'nde ziyarete açıldı. Sergide ziyaretçilere birçok ünlü isme ait 40 bisiklet gösterime sunulurken, bisikletin tarihine dair de önemli bilgiler veriliyor. Her bölümü ayrı bir konseptle hazırlanmış serginin ilk gününe Büyükada'yı gezmeye gelenler ilgi gösterdi.

BURASI BİR NOSTALJİ SERGİSİ



Sergiye 4 bisikletiyle katılan ve Büyükada'da yaşayan Viktor Albukrek "Biz çocukluğumuzdan beri bisiklete bindik. Halen de binmeye devam ediyoruz, bazıları akülü bisikletleri tercih etse de ben eski bisikleti tercih ediyorum. Bisiklet sporunun amatörlerindendim. Burada bana ait bisikletler de bulunuyor, oğlumun çocukluğunda kullandığı bisikleti var, kendisi şuan 58 yaşında. Toplamda 4 bisikletle iştirak ettim. Fakat en enteresanı, benim 17 yaşında aldığım ehliyetim diyebilirim. Eşimin aldığı ehliyet ve plaka müracaat formları ve eski ruhsatnameler var. Aslında burası bir nostalji sergisi, eskiye hayran kişiler için müthiş bir bayram. Arkadaşlar 40'a yakın bisiklet teşhir ettiler. Bu bisikletlerin hepsinin kendine özgü hatıraları var. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Belki de bir süre sonra burada sergilenen bisikletlerin bazıları eskiyip hurdaya ayrılacak, tabi ki ben kendi bisikletlerime bakarım, yatak odamda olsa dahi saklarım" dedi. Sergiyi gezmeye gelenlerden Nevin Sungur, "Sergiyi çok sevdik, başarılı olmuş, herkesin ellerine sağlık. Hem ada tarihini merak edenler hem de bisikletleri sevenler için özel ve güzel bir sergi. Eşim Hollandalı, dolayısıyla bizim evde de bisiklet meselesi çok önemli olduğu için koşa koşa geldik" diye konuştu.

SERGİMİZDE YAKLAŞIK 100 YAŞINDA BİR BİSİKLET VAR



Sergide yer alan yaklaşık 40 bisiklet arasında İnönü Ailesi'nin bisikleti de bulunuyor. Etkinliklerle alakalı bilgiler veren serginin küratörü Aydan Çelik, "Adalarda 137 Yıl Bisiklet Sergisi öncelikle, bisikletle özdeşleşmiş Adalar için kurgulanmış bir proje. Biliyorsunuz dünyada otomobilsiz yerler şeklinde bir liste yapıldığında, bizim dört adamız Türkiye'nin otomobil girmemiş yegane yeri. Bu yüzden de bisikletin burada derin bir kültürü var. Biz bu sergide bu kültürü yansıtmak istedik. Sergide dünya bisiklet tarihini kısa bir özetle anlatmaya çalıştık. Bu tarihi Türkiye ve Adalara da bağladık. Henüz ortalıkta Amsterdam yokken Adalar vardı diye bir cümle de kurabiliyoruz. Sergimizde yaklaşık 100 yaşında da bir bisiklet de var, çok yeni modern bisikletler de var. Yaygın olarak Hollanda tipi, İngiltere tipi bisikletler var. Türk bisiklet sporunda çok önemli bir yeri olan Garbis Bora'nın kendi vücuduna özel yaptırdığı ve üzerindeyken kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği bisiklet var. İnönü ailesinin bisikleti var. Adalar'a yolu düşmüş, Türkiye tarihine iz bırakan çok sayıda insanın bisikletlerini sergiliyoruz" dedi. Sergi 6 ay boyunca ziyarete açık olacak.