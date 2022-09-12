Çağatay Anadol’dan ‘Şu Bizim Sosyalist İşçi Partisi’
Bir yandan sosyalist harekette birliği hedeflerken bir yandan da o rekabette bir taraf olmanın, bir yandan Sovyetler Birliği’ni desteklerken bir yandan uygun dille onu eleştirmenin yarattığı “yarılmış” hal, Çağatay Anadol’a göre Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP)’nin en değerli ve farklı yanıydı. Kitabında Parti yöneticilerinin eşit ilişkiye verdiği öneme dikkat çeken Anadol, “Oportünist, revizyonist” vs. karalamalara yatkınlık, eleştirisizlik-sorgulamasızlık gibi dönemin solunun genel problemlerini de göz ardı etmiyor.
Kitabında, kurucu ve yöneticilerinden olduğu Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) deneyimini anlatıyor Çağatay Anadol. TSİP, Türkiye’de sosyalist akımın 1974-1980 arası son derece canlı döneminin özgün bir aktörüydü:
Gerek 12 Mart 1971 darbe rejimi sonrası yeniden canlanmasının ilk platformunu oluşturmasıyla; gerek “Doktorcular”ın (Hikmet Kıvılcımlı izleyicileri) siyasi serencamındaki yeriyle; gerek “Sovyetik” çizgideki partilerin (TKP ve TİP) birleşme arayışındaki gayretiyle; gerek 12 Eylül 1980 sonrasındaki sosyalist parti girişimlerindeki katkısıyla...
Bir yandan sosyalist harekette birliği hedeflerken bir yandan da o rekabette bir taraf olmanın, bir yandan Sovyetler Birliği’ni desteklerken bir yandan uygun dille onu eleştirmenin yarattığı “yarılmış” hal, Anadol’a göre TSİP’in en değerli ve farklı yanıydı.
Parti yöneticilerinin eşit ilişkiye verdiği öneme dikkat çeken Anadol, “Oportünist, revizyonist” vs. karalamalara yatkınlık, eleştirisizlik-sorgulamasızlık gibi dönemin solunun genel problemlerini de göz ardı etmiyor. Birçok TSİP’linin değerlendirmelerinin de yer aldığı kitap sol anı literatürüne değerli bir katkı.
Şu Bizim Sosyalist İşçi Partisi: “Bir Barbar Aşısı” (TSİP 1974-1990) / Çağatay Anadol / İletişim Yayınları / 468 s. / 2022.
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