Çağdaş Rus Ressamlar Sergisi 18 Eylül'de açılıyor

Ankara, Rusya’nın çağdaş sanat dünyasından iki önemli ressamın eserlerini aynı sergide sunmaya hazırlanıyor. Moskova’dan German Şamayev ile St. Petersburg’dan Yuliya Moreva’nın eserlerinden oluşan “Çağdaş Rus Ressamlar Sergisi”, 18–30 Eylül 2026 tarihleri arasında Cumhuriyet Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.

İki sanatçı, iki farklı anlatım

Sergide eserleri yer alan sanatçılardan German Şamayev, resim sanatında kullandığı sıra dışı malzemeler ve özgün tekniğiyle dikkat çekiyor. Uluslararası Hayvan Ressamları Birliği ve Avrasya Sanat Birliği üyesi olan Şamayev, geleneksel tuval yüzeyi yerine halı ve hayvan postlarını kullanıyor. Deri ve yünün doğal dokusunu ayrıntılı işçilikle bir araya getiren sanatçı, eserlerinde üç boyutlu ve gerçekçi bir görünüm oluşturuyor.

Serginin diğer sanatçısı Yuliya Moreva ise portre ve manzara çalışmalarındaki çağdaş yaklaşımıyla öne çıkıyor. Uluslararası Çağdaş Sanat Akademisi ve Rusya Profesyonel Sanatçılar Birliği üyesi olan Moreva, ağırlıklı olarak tuval üzerine yaptığı portre ve manzara resimleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Sanatçının eserlerinde insan figürleri, doğa ve yaşamın farklı görünümleri kendine özgü bir resim diliyle ele alınıyor.

Moskova ve St. Petersburg’un farklı sanat anlayışları Ankara’da buluşturacak, sanatın farklı coğrafyalar ve kültürler arasında kurduğu güçlü bağın hissedileceği serginin açılışına tüm sanatseverleri davet edildi.

Açılış 18 Eylül 2026 Cuma tarihinde saat 18:00'da Cumhuriyet Kültür Merkezi, Sanat Galerisi'nde yapılacak. 18-30 Eylül boyunca sergi sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.