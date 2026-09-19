Çağdaş Rus Ressamlar Sergisi açıldı

Rus Evi Ankara’nın katkıları ve Cumhuriyet gazetesi işbirliğiyle düzenlenen “Çağdaş Rus Ressamlar Sergisi” dün Cumhuriyet Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışına Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Müsteşarı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko, gazetemiz yazarı Işık Kansu, Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş, ATIS Fuarcılık Başkanı Bilgin Aygül, Eski Bartın Valisi İsa Küçük ve sanatseverler katıldı. Burada konuşan Sotniçenko, “Birçok sezonu Cumhuriyet Gazetesi’nde başlattık. Bu işbirliği umarım devam edecek. Bu salon çok büyük değil ama çok sıcak” ifadelerini kullandı.

Yazarımız Işık Kansu ise, “Aleksandr Bey’in dediği gibi çok geniş bir salon değil ancak çok sıcak ve işlevli bir salon. Aleksandr Bey gerçekten iki kardeş ulusun yakınlaşması ve kültürel ilişkileri geliştirme konusunda çok değerli çalışmalar yaptılar. Ayrıca Türkiye’de çağdaş Rus edebiyatı konusunda epeydir kitap çıkmıyordu. ‘Sizin de desteğinizle bir çağdaş Rus öyküleri kitabı basalım Cumhuriyet Kitapları olarak’ dedik. Sağolsun kabul etti ve o kitap da yayınlanacak” dedi.

Sergi 30 Eylül’e kadar sanatseverlerin ziyareti için açık olacak.