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Candela Concert, Beyoğlu Sahne'de müzikseverlerle buluştu

Candela Concert, Beyoğlu Sahne'de müzikseverlerle buluştu

27.07.2026 18:53:00
Güncellenme:
AA
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Candela Concert, Beyoğlu Sahne'de müzikseverlerle buluştu

Candela Concert, Beyoğlu Sahne'de müzikseverlerle buluştu.
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Klasik müziği binlerce mum ışığı, görsel sanatlar ve sahne performanslarıyla buluşturan Candela Concert, Beyoğlu Sahne'de müzikseverlerle buluştu.

Piyanist Dengin Ceyhan ile keman sanatçısı Anna Miadzvedzeva'nın sahneye çıktığı konserde Yağmur Cantekin'in aerial dans performansı Ludovico Einaudi'nin "Experience" eserine eşlik etti.

Konserde Dmitri Shostakovich'in "Waltz", Franz Schubert'in "Serenade", Karl Jenkins'in "Palladio", Carlos Gardel'in "Por Una Cabeza", Astor Piazzolla'nın "Libertango", Rolf Lovland'ın "Song From A Secret Garden" ile "Adagio", Nino Rota'nın "Romeo & Juliet", Ludovico Einaudi'nin "Experience", Johannes Brahms'ın "Macar Dansı No. 5", Vittorio Monti'nin "Czardas" ve Claude François'ın "My Way" adlı eserleri seslendirildi.

Candela Concert, özel repertuvarı ve klasik müzik ile görsel performansları buluşturan sahne anlayışıyla Türkiye'nin farklı şehirlerinde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

İlgili Konular: #konser #Beyoğlu

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