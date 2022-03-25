Cannes’ın yeni patronu Iris Knobloch olacak

Yeni başkan adayının sektör içi faaliyetleri, 17-28 Mayıs tarihleri arasında yapılacak 75. Cannes Film Festivali öncesinde çeşitli yorumlara yol açtı.

Emrah Kolukısa
25 Mart 2022 Cuma, 04:00
Cannes’ın yeni patronu Iris Knobloch olacak
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Bu yıl 75. kez düzenlenecek Cannes Film Festivali’nin başkanlığı, üç yıl sonra bir kez daha el değiştiriyor. Pierre Lescure’ün ayrılmasıyla boşalan başkanlık koltuğuna büyük olasılıkla WarnerMedia’nın eski yöneticilerinden Iris Knobloch getirilecek. Knobloch, köklü etkinliğin tarihindeki ilk kadın başkan olacak. Indiewire’ın haberine göre Cannes’daki bu değişiklik, bir yandan festivalin modernizasyonuna dair bir süredir hissedilen baskının bir sonucu olarak görülürken bir yandan da bazı tartışmalara yol açacak gibi görünüyor. Çünkü festival yöneticiliğiyle kendi şirketi l2PO’nun faaliyet alanı (film alımı örneğin) birbirini etkileyecek nitelikte. 

UYUM SAĞLANIR MI?

Yine aynı haberde, festivalin sanat yönetmeni olarak öne çıkan Thierry Fremaux’nun haklı elitist tavrının, uzun yıllar sektörün ticari tarafında çalışmış Knobloch’la ne kadar uyumlu olacağı sorusu da gündeme getiriliyor.



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