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Cecilia Krull İzmir’de müzikseverlerle buluşacak

Cecilia Krull İzmir’de müzikseverlerle buluşacak

6.10.2026 11:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Cecilia Krull İzmir’de müzikseverlerle buluşacak

Dünyaca ünlü La Casa de Papel dizisinin unutulmaz jenerik şarkısı "My Life Is Going On" ile tanınan Cecilia Krull, 17 Ekim’de İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak.
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Küresel müzik sahnesinin dikkat çekici seslerinden biri olan İspanyol şarkıcı ve besteci Cecilia Krull, İzmir’deki ilk solo konserinde hayranlarıyla bir araya gelmeye hazırlanıyor. Bolerolardan caz standartlarına, İspanyol klasiklerinden Fransız şansonlarına uzanan geniş ve renkli repertuvarıyla sanatçı, dinleyicilere müzik ziyafeti sunacak.

ZENGİN VE ÇOK YÖNLÜ BİR SAHNE REPERTUVARI

Müzik kariyeri boyunca yayımladığı "Hard", "Losing My Mind", "Agnus Dei", "Can’t Take My Eyes Off You", "Out in Style" ve "Sin Amor" gibi başarılı teklileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Krull; Avrupa, Latin Amerika ve Ortadoğu’da pek çok prestijli festivalde boy gösterdi.

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MÜZİKAL BİR AİLEDEN ULUSLARARASI SAHNELERE

Müzisyen bir aileden gelen ve sanat hayatına henüz 7 yaşında Disney filmlerinin şarkılarını seslendirerek adım atan Cecilia Krull; Fransa, Küba, Almanya ve İspanya kökenlerini müziğine yansıtıyor. Günümüzün en yetenekli yeni kuşak caz şarkıcıları arasında gösterilen sanatçı; cazın yanı sıra Pop, Groove ve Soul gibi farklı müzikal türlerdeki başarısıyla da adından söz ettiriyor.

KÜRESEL İŞ BİRLİKLERİ

Kariyeri boyunca Pablo Alboran, Robert Glasper, Jorge Pardo ve Javier Colina gibi uluslararası üne sahip çok sayıda müzisyenle ortak çalışmalara imza atan Krull, aynı zamanda sinema ve televizyon dünyasının da aranan isimleri arasında yer alıyor. 

İlgili Konular: #konser #La Casa de Papel #Cecilia Krull

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