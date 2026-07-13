CerModern, İtalyan ve Fransız filmlerini açık hava sinemasında sunacak

CerModern, İtalyan ve Fransız sinemasının seçkin yapımlarını açık hava sinemasında sinemaseverlerle buluşturacak.

CerModern'den yapılan açıklamaya göre, yaz boyunca devam edecek program kapsamında CerModern, İtalya ve Fransa Büyükelçilikleri işbirliğiyle hazırlanan özel film seçkilerine ev sahipliği yapacak.

Klasiklerden güncel yapımlara uzanan program, farklı kültürlerin hikayelerini yıldızların altında izleme deneyimi sunarken, açık hava sinemasını yalnızca bir gösterim alanı değil, kültürlerarası bir buluşma mekanına dönüştürecek.

14 Temmuz'da başlayacak 5. İtalyan Yazlık Sineması, 2 Eylül'e kadar her hafta İtalyan sinemasının ödüllü ve güncel yapımlarını izleyiciyle buluşturacak.

Programdaki filmler, İtalyanca orijinal dilinde Türkçe ve İngilizce altyazı seçenekleriyle gösterilecek.

Yaz programının ikinci bölümünde ise Fransız Yazlık Sineması, Fransız sinemasının unutulmaz filmlerini ve çağdaş yapımlarını CerModern açık hava perdesine taşıyacak.

16 Temmuz'da başlayacak ve 10 Eylül'e kadar sürecek gösterimler, Fransız sinemasının zengin anlatım dünyasını Ankaralı sinemaseverlerle buluşturacak.

Dramdan komediye, romantik hikayelerden kült yapımlara uzanan seçki, sinemaseverlere Avrupa sinemasının farklı dönem ve anlatılarını bir arada keşfetme fırsatı sunuyor.

Gün batımının ardından başlayan gösterimler, sinemanın evrensel dilini açık havanın özgür atmosferiyle bir araya getirerek izleyicilere unutulmaz yaz deneyimi yaşatacak.