Çeşme Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı için düzenleme çalışmalarına başladık

22 Şubat 2022 Salı, 04:00

Çeşme Belediyesi, kaçak yapılar tarafından işgal edilen Cumhuriyet Meydanı’nda yeni düzenleme yapmak için kısa süre önce çalışmalara başladı.

Çalışmaların sonucunda Çeşme Kalesi, tarihi kervansaray, meydan ve çarşı ile denizin arasında bulunan kaçak yapılar yıkılarak denizle buluşturuldu. 7 Ocak 2022 tarihinde, 20 bin 805 metrekarelik alan içinde meydan düzenlemesi, Çeşme Belediyesi tarafından proje bedeli 6 milyon TL olarak duyurulan projenin ikinci etap meydan düzenlemesi çalışmaları başlatıldı ve 6 Haziran’a kadar bitirilmesi planlandı.

ÖNCEDEN YAPILMALIYDI

Buraya kadar bir sorun yok. Çok önceden yapılması gerekenler yapılıyor ve geç olsun güç olmasın diyen Çeşmeliler son derece mutlu. Ta ki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan 514 yıllık tarihi geçmişe sahip Çeşme Kalesi’nin hemen önüne, yaklaşık 20 gün önce dört betonarme büfe dikilene kadar. Şimdi tüm sorumlu makamlara sormak gerek: Tarihi Çeşme Kalesi’nin önünü niye kapatıyorsunuz? Yok mu büfeler için başka bir yer?

Çalışmalardan son derece mutlu olan Çeşmeliler şu an kızgın ve kalenin görüntüsünü bozduğu öne sürülen büfelerin yapımına tepkili.

Salih Güney

Bu konuyu gündeme getiren Yeşilçam’ın usta oyuncusu Salih Güney ile konuştuk. Yaklaşık dört yıldır Çeşme’de yaşayan oyuncu Salih Güney de kale önüne yapılan betonarme ve ucube diye tanımladığı büfelerin tüm Çeşmeliler gibi bir an önce oradan kaldırılmasını talep ediyor.

Bu konuyla ilgili görüşünü aldığımız Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Dr. İlker Kahraman, “Düzenleme 22 dönüme oturmaktadır. Denize ulaşım, kamusal kullanımda artış, bisiklet ve yaya yolu kullanımları, asfalt yerine granit kullanımları sebebi ile oldukça iyi kazanımları vardır. Ancak sorun olan büfelerin yerine şu hali ile yakışmadığı aşikârdır. Dikilmesi gereken ağaçların yerine yerleştirilmesi, düzenlemenin tamamlanmasının ardından büfelerin yeniden değerlendirilmesi çok yerinde olacaktır” dedi.

Salih Güney ise “1508 yılında II. Bayezid, bu muhteşem kaleyi yapıyor. Üzerinden 514 yıl geçmesine rağmen bu kalede henüz bir taş bile oynamamış. Burası bir ibadethane gibi, tarihi bir doku. Muhteşem kalemizin önüne betonarme, ucube dört büfe inşaatı tüm Çeşme halkını dolaylı olarak, tüm duyarlı basını ve kurumları da rahatsız etmiş durumda. İzmir Tarihi ve Doğayı Koruma kararı ise şaşkınlık yarattı. Tepkimizden geçen süre içinde sorumlu birimlerden böyle olmayacağı sözünü aldık, en kısa zamanda muhteşem kalemizin siluetinin eski görüntüsüne kavuşacağı ümidiyle beklemedeyim” diyor.

KALENİN ÖNÜNÜN AÇIK OLMASI LAZIM

Güney, ayrıca arkeologlar, milletvekilleri ve belediye başkanıyla görüştüğünü söylüyor ve ekliyor: “Bu kadar önemli bir kalenin önüne dört tane ucube yapılamaz. Burası, yaklaşık iki dönümlük bir arazi, bunları git başka yerlere koy. Kalenin önünde ne işi var? Kalenin önünün açık olması lazım ki insanlar ihtişamını ve güzelliğini görsün. Böyle bir ucubeyi kabul edemeyiz. Dolayısıyla Çeşmeliler olarak çok üzgünüz ve isyan halindeyiz, bunun yıkılması için elimizden gelen her şeyi sonuna kadar yapacağız. Herkes bunu görünce şaşırıyor, tuvalet yapıldığını zannediyor. Yabancı turistler de şaşırıyor. Bu konuyla alakalı bütün şikâyetleri yaptık. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ilgili her yere müracaat ettik. Duyumlarımıza göre kurul, buraya onay vermiş. Ancak bütün halinde inşa edilmesi planlanırken kurul ayrı ayrı yapılmasını söylemiş. Buraya bilirkişi yollanmadığını tahmin ediyorum, çünkü gelseydi buna kesinlikle müsaade etmezdi. Şayet, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü, buraya bir bilirkişi gönderip onay verdiyse o zaman kurul mahkemeye verilir. Bizzat ben mahkemeye veririm.”

Sonuç olarak, tüm tarihin korunmasını önemseyen duyarlı vatandaşlar olarak bekleyip göreceğiz. İzlemeye devam ediyoruz.