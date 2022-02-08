Çevirmen Aysel Bora hayatını kaybetti

Aralarında Jean-Paul Sartre’ın "Aydınlar Üzerine", Andre Gide’in "Tohum Ölmezse" ve Milan Kundera’nın "Bilmemek" eserlerinin de dahil olduğu pek çok kitabı Türkçeye kazandıran ünlü çevirmen Aysel Bora yaşamını yitirdi. Bora'nın ölümü Can Yayınları'nın resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
08 Şubat 2022 Salı, 10:27
Çevirmen Aysel Bora hayatını kaybetti
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Jean-Paul Sartre, Andre Gide, Amin Maalouf, Milan Kundera’nın da aralarında bulunduğu dünya edebiyatına mal olmuş birçok yazarın eserini Türkçeye kazandıran çevirmen Aysel Bora 79 yaşında hayatını kaybetti.

Aysel Bora, Jean-Paul Sartre’ın “Aydınlar Üzerine”, Andre Gide’in “Tohum Ölmezse” ve “Isabelle”, J.M.G. Le Clézio’nun “Göçmen Yıldızı”, Amin Maalouf’un “Ölümcül Kimlikler”, Nathalie Sarraute’un “Şimdi ve Açınız”, Milan Kundera’nın “Bilmemek”, “Roman Sanatı”, “Perde” ve “Ölümsüzlük” gibi eserlerinin aralarında olduğu çok sayıda kitabın çevirmenliğini yapmıştı.

Bora’nın ölümünü Can Yayınları sosyal medya hesabından şu sözlerle duyuruldu:

1943’te İstanbul’da doğan Bora, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdikten sonra Meydan Larousse ansiklopedisinin çevirmen kadrosunda görev almıştı.


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