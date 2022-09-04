"Ceviz Ağacı", İran Devrimi’nden sonra gösterime giren “ilk yabancı film” oldu

04 Eylül 2022 Pazar, 16:42

Tahran'da galası yapılan yönetmen Faysal Soysal'ın ödüllü filmi "Ceviz Ağacı", İran'daki birçok sinema salonunda Farsça alt yazı ile izleyiciyle buluşacak. Başrollerinde Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip, Mert Yavuzcan, Şebnem Dilligil ve Rıza Akın'ın yer aldığı, Türkiye-İran ortak yapımı filmin galasına, film ekibi ve başrol oyuncuları ile Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, İranlı yönetmen Mecid Mecidi, birçok ünlü yerli oyuncu ve sinemasever katıldı.

İran’da sinema üzerine mastır yaptığını ve İranlı birçok sanatçı ile tanıştığını söyleyen yönetmen Faysal Soysal, “Onlarla çalışmak arzusundaydım. Farabi’ye başvuru yaptık ve Farabi ilk defa bir Türk filmine ortak yapım desteği verdi” diye konuştu.

DEVRİMDEN SONRA BİR İLK

Soysal, bu filmin Türkiye ile İran arasında yapılmış ilk ortak yapım olduğunu kaydederek, “Bunun yanı sıra İran’da devrimden sonra 43 yılın ardından İran sinemalarında ilk defa Türkçe konuşulan bir film vizyona girmiş olacak. Bunun iznini almak çok zor oldu. İranlı seyirciler ilk defa Türk yapımı bir filmi perdede 2 hafta boyunca izleyecekler” dedi.

İran’dan iyi bir geri dönüş alacaklarına inandığını ifade eden Soysal, ilerde yeni eserler ortaya çıkacağını ümit ettiğini sözlerine ekledi.

Oyuncu Serdar Orçin, “Ceviz Ağacı” filminin yaklaşık iki senedir dünyada inanılmaz bir yolculuğa çıktığını ve 20’ye yakın ödülle döndüğünü aktardı. İran’da 43 yılın ardından ilk defa yabancı bir filmin vizyona girdiğini aktaran Orçin, bunun Ceviz Ağacı filmi olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Orçin, İran’a gelmek ve buradaki seyirciyle buluşmanın kendileri için heyecan verici olduğunu ifade ederek, “Bunun bir açılış olmasını yürekten diliyorum. Biz İran filmlerine son yıllarda ne kadar meftun olduysak İran halkının da bizim filmlerimizi izlemesini arzu ederim” ifadelerini kullandı.

Filmin oyuncularından Kübra Kip, “Öncelikle İran’da uzun zamandan sonra gösterimi yapılacak ilk yabancı film olduğunu öğrendim. İlki gerçekleştiriyor olmak çok güzel ve umarım devamı gelir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs ise bu tür kültürel faaliyetleri önemsediklerini, özellikle sinemanın kültürel yakınlaşma ve etkileşim açısından etkili olduğunu ifade etti.Sinemanın insanları birleştiren, ülkeler arasındaki bağları arttıran, farklı insanların birbirini tanımasını sağlayan önemli bir aracı rolü gördüğünü söyleyen Örs, Ceviz Ağacı filminin büyük bir başarıya ulaşacağını tahmin ettiğini sözlerine ekledi.