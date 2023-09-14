Chris de Burgh 11 yıl sonra İstanbul’da!
Dünya müzik listelerinde bir numara olan şarkıları ile geçen 50 yılın en önemli müzisyenlerinden birisi olarak gösterilen aşk şarkılarının unutulmaz bestecisi Chris de Burgh, 26 Ekim Perşembe gecesi Vigor Sanat organizasyonuyla Lütfi Kırdar Anadolu Oditoryum’da konser verecek.
Chris de Burgh; “The Lady in Red”, “Don’t Pay the Ferryman”, “Missig You” ve “The Traveller” gibi klasiklerini, diskografisinin en romantik şarkılarıyla beraber kendisini özleyen İstanbullu hayranlarına seslenecek. Biletler Biletix’te satışa açıldı.
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