Chris de Burgh 11 yıl sonra İstanbul’da!

Yayınlanma: 14.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.09.2023 - 04:00

Chris de Burgh; “The Lady in Red”, “Don’t Pay the Ferryman”, “Missig You” ve “The Traveller” gibi klasiklerini, diskografisinin en romantik şarkılarıyla beraber kendisini özleyen İstanbullu hayranlarına seslenecek. Biletler Biletix’te satışa açıldı.

