Christopher Nolan'ın filmiyle yeniden gündemde: Homeros Odysseia’yı İzmir’de yazmış olabilir mi?

Antik dünyanın en önemli şairlerinden Homeros’un Odysseia destanını İzmir'in Bornova ilçesindeki bir mağarada yazdığı yönündeki iddialar, Fransız haber ajansı Agence France-Presse'in (AFP) incelemesine konu oldu.

İzmir’in Bornova ilçesinde zeytin ağaçlarıyla çevrili Homeros Vadisi'nde yer alan mağara, yüzyıllardır ünlü şairle ilişkilendirilen alanların başında geliyor. Yerel anlatılarda İlyada ve Odysseia destanlarının burada kaleme alındığı öne sürülse de bölgede Homeros’a ait doğrudan bir yazıt veya arkeolojik bulgu yer almıyor.

SMYRNA VE HOMEROS'UN DOĞUM YERİ TARTIŞMASI

Homeros'un kimliği ve doğum yeri antik çağdan bu yana akademisyenler arasında tartışılmaya devam ediyor. Antik dönemde "Smyrna" olarak bilinen İzmir, şairin doğum yeri olduğunu ileri süren kentler arasında önemli bir yere sahip. Ancak uzmanlar, Bornova'daki mağaranın varlığını doğrulanmış bir tarihsel gerçeklikten ziyade kentin köklü kültürel mirasının ve sözlü geleneğinin bir yansıması olarak değerlendiriyor.

TRUVA'DAN EGE VE DOĞU AKDENİZ'E UZANAN COĞRAFYA

Homeros'un destanlarının Türkiye topraklarıyla olan en somut bağı Çanakkale yakınlarındaki Truva Antik Kenti'ne dayanıyor. Odysseia destanında mitolojik ögelerle gerçek mekânlar iç içe geçerken, Odysseus'un yolculuk rotası yalnızca Yunanistan ile değil, Ege ve Doğu Akdeniz'in geniş coğrafyasıyla da ilişkilendiriliyor.

NOLAN'IN 'THE ODYSSEY' FİLMİ İLGİYİ ARTIRDI

Homeros coğrafyası ve antik destanlar, yönetmen Christopher Nolan’ın 2026 yılında gösterime girmesi beklenen "The Odyssey" filmiyle birlikte küresel çapta yeniden merak konusu haline geldi. Filmin yarattığı uluslararası ilgiyle birlikte Bornova'daki mağara ve İzmir'in antik şairle kurduğu tarihsel bağlar bir kez daha gündemin üst sıralarına taşındı.