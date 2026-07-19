Christopher Nolan'ın yeni başyapıtı 'The Odyssey' gişeyi salladı: İlk günde 50 milyon dolar!

Oppenheimer filmiyle Oscar ödüllerine damga vuran usta yönetmen Christopher Nolan'ın sinemaseverler tarafından merakla beklenen yeni filmi "The Odyssey", beyaz perdede izleyicilerle buluştu. Cuma günü itibarıyla Kuzey Amerika'daki 3 bin 919 sinemada gösterime giren yapım, ilk gününde 50 milyon dolarlık gişe hasılatını yakalayarak rekor sinyalleri verdi.

Perşembe günü gerçekleştirilen ön gösterimlerinde 17,6 milyon dolar kazanan filmin, açılış hafta sonunda 117 milyon dolarlık bir hasılata rahatlıkla ulaşacağı tahmin ediliyor.

TARİHİN EN İYİ BAŞLANGIÇ REKORLARINA GÖZ DİKTİ

Vizyona girmeden önce tahmin edilen 80-100 milyon dolarlık ilk açılış beklentilerini şimdiden aşan "The Odyssey", yeni öngörüleri tutturması halinde sinema tarihinde birkaç rekoru birden ele geçirecek. Yapım; animasyon dışı filmlerde yılın en iyi açılışı, R dereceli (17 yaş altındakilerin ancak bir ebeveyn eşliğinde izleyebileceği içerik) filmler arasında en iyi hafta sonu hasılatı ve başrolünde Matt Damon'ın yer aldığı yapımlar arasında tarihin en iyi başlangıcı rekorlarının yeni sahibi olmaya aday.

Daha önce 97,2 milyon dolarlık başlangıcıyla animasyon dışı filmlerde yılın en iyi açılış rekorunu elinde bulunduran "Michael" filmi, böylece tahtını Nolan'ın yeni eserine bırakmış olacak. Yılın genel gişe listesinde ise animasyon yapımlardan "Oyuncak Hikayesi 5" (Toy Story 5) 159,6 milyon dolarla ilk sırada, "Süper Mario Galaksi Filmi" (The Super Mario Galaxy Movie) ise 131,7 milyon dolarla ikinci sırada yer alıyor.

YILDIZLAR GEÇİDİ VE TEKNİK BİR İLK

Homeros'un ölümsüz eserinden sinemaya uyarlanan epik yapımda Matt Damon; tehlikeli denizleri aşmak ve Yunan mitolojisinin dev figürleriyle yüzleşmek zorunda kalan kahraman Odysseus rolüyle sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Film, Truva Savaşı'nın ardından eşi Penelope (Anne Hathaway) ve oğlu Telemachus'a (Tom Holland) kavuşabilmek için yıllarca mücadele eden bir babanın hikayesini merkeze alıyor. Kadrosunda Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Benny Safdie, Charlize Theron, Himesh Patel, Elliott Page, Bill Irwin ve Samantha Morton gibi dünyaca ünlü yıldızları barındıran yapım, tekniğiyle de sinema tarihinde bir devrim yaratıyor.

"The Odyssey", sinema endüstrisinde tamamı IMAX kameralarıyla çekilen ilk kurmaca film olma özelliğine sahip. Sinema yazarlarına yönelik düzenlenen ilk gösterimlerin ardından eleştirmenlerden tam not alan film, uzmanlar tarafından "olağanüstü bir başarı" ve "kusursuz bir yönetmenlik harikası" olarak nitelendirildi.