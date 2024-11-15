Çiğdemim Derneği, Şefik Kahramankaptan ile söyleşi düzenliyor
Çiğdemim Derneği “Kütüphanede yazarlarla söyleşiyoruz” etkinliği düzenliyor.
Çiğdemim Derneği, 16 Kasım saat 15.00’te “Kütüphanede yazarlarla söyleşiyoruz” etkinliği düzenleyecek. Etkinlik kapsamında yurttaşlar, Şefik Kahramankaptan ile bir araya gelecek. Cumhuriyetin Müzik Öncüleri:10 Portre isimli kitabın tartışılacağı etkinlik, Çiğdemim Oğuz Tansel Semt Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek.
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