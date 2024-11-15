Çiğdemim Derneği, Şefik Kahramankaptan ile söyleşi düzenliyor

Çiğdemim Derneği “Kütüphanede yazarlarla söyleşiyoruz” etkinliği düzenliyor.

Çiğdemim Derneği, Şefik Kahramankaptan ile söyleşi düzenliyor
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ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 15.11.2024 - 15:44

Çiğdemim Derneği, 16 Kasım saat 15.00’te “Kütüphanede yazarlarla söyleşiyoruz” etkinliği düzenleyecek. Etkinlik kapsamında yurttaşlar, Şefik Kahramankaptan ile bir araya gelecek. Cumhuriyetin Müzik Öncüleri:10 Portre isimli kitabın tartışılacağı etkinlik, Çiğdemim Oğuz Tansel Semt Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek.


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