Cihan Mürtezaoğlu’ndan yeni şarkı: Yansın

Alternatif müziğin önde gelen isimlerinden; söz yazarı, besteci ve aranjör kimlikleriyle de öne çıkan Cihan Mürtezaoğlu, “Yansın” isimli yeni teklisini yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2023 - 03:00
Cihan Mürtezaoğlu’ndan yeni şarkı: Yansın
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Sony Music Türkiye etiketiyle müzikseverlerle buluşan şarkının sözü, bestesi ve düzenlemesi Cihan Mürtezaoğlu’na ait. 



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