Cihan Mürtezaoğlu’ndan yeni şarkı: Yansın
Alternatif müziğin önde gelen isimlerinden; söz yazarı, besteci ve aranjör kimlikleriyle de öne çıkan Cihan Mürtezaoğlu, “Yansın” isimli yeni teklisini yayımladı.
Sony Music Türkiye etiketiyle müzikseverlerle buluşan şarkının sözü, bestesi ve düzenlemesi Cihan Mürtezaoğlu’na ait.
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