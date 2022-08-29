Cihangir Atölye Sahnesi'nin konservatuvar başvuruları başladı
Arzu Gamze Kılınç ile Muhammet Uzuner tarafından kurulan Cihangir Atölye Sahnesi'nde Kovid-19 salgınının ardından ertelenen konservatuvar giriş sınavı başvuruları açıldı.
Cihangir Atölye Sahnesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 24 Eylül'e kadar "www.cihangiratolyesahnesi.com" internet adresinden başvuru yapılabilecek. En az lise mezunu, 30 yaşını geçmemiş kişiler arasından seçilecek isimler, 3 yıl boyunca haftada 3 gün ücretsiz eğitim alacak.
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