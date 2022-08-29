Cihangir Atölye Sahnesi'nin konservatuvar başvuruları başladı

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:21

Cihangir Atölye Sahnesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 24 Eylül'e kadar "www.cihangiratolyesahnesi.com" internet adresinden başvuru yapılabilecek. En az lise mezunu, 30 yaşını geçmemiş kişiler arasından seçilecek isimler, 3 yıl boyunca haftada 3 gün ücretsiz eğitim alacak.