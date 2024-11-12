Yayınlanma: 12.11.2024 - 16:21

Güncelleme: 12.11.2024 - 16:21

Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı’ndan Ankara’nın Eğitim Tarihine Işık Tutan Bir Etkinlik





Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı, Ankara’nın köklü eğitim kurumlarını tanıtma misyonuna devam ediyor. Kurtuluş Savaşı sırasında cephede bağımsızlık mücadelesi sürerken, Ankara’da ise Maarif Ordusu cehaletle savaşıyordu. Yunan kuvvetleriyle savaşan Kurtuluş Ordusu’nun yanında, eğitim cephesinde de Anadolu’yu aydınlatma mücadelesi veriliyordu.





Bu entelektüel mücadelenin öncülerinden biri olan Serbest Âli Dersler Müessese-i İlmiyyesi, 1921 yılında kuruldu. Anadolu’nun eğitim ihtiyacını karşılamayı amaçlayan bu kurum, daha sonra üniversiteleşme sürecine katkı sağlayarak yeni Türkiye’nin eğitim dünyasının temellerini attı.





16 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 14:00’te Cin Ali Müzesi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte, eğitim tarihçisi Ali Y. Baltacıoğlu Serbest Âli Dersler Darülfünunu başlıklı bir sunum yapacak. Baltacıoğlu, bu az bilinen kurumu ve tarihsel önemini derinlemesine ele alarak katılımcılara ışık tutacak.





Etkinlik ücretsiz olup, bu önemli kurum hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkesi bekliyoruz. Kontenjan sınırlı olduğundan, katılmak isteyenlerin 0312 426 80 42 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırmaları rica olunur.