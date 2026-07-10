Cin Ali Müzesi'nde yaz okulu başlıyor

Ankara'daki Cin Ali Müzesi, yaz tatilini hem eğlenceli hem de öğretici etkinliklerle değerlendirmek isteyen çocuklar için yaz okulu programını duyurdu. 7-10 yaş grubuna yönelik hazırlanan programda çocuklar, dört gün boyunca sanat, tasarım, doğa, bilim ve yaşam becerileri alanlarında düzenlenecek atölyelere katılırken, müze deneyimini de yakından yaşayacak.

Temmuz ve ağustos aylarında altı farklı dönemde gerçekleştirilecek yaz okulunda, çocuklar her gün 10.00-17.00 saatleri arasında farklı etkinliklerle bir araya gelecek. Program kapsamında Cin Ali Müzesi gezisi, sürpriz atölyeler, tasarım ve sanat çalışmaları, doğa ile tanışma etkinlikleri, yaşam becerileri atölyeleri, film gösterimi, sokak oyunları ve hareket odaklı aktiviteler yer alacak.

Programın ilk gününde çocuklar müzeyi keşfederek Cin Ali karakteriyle tanışacak, doğa temalı atölyeler ve "Düşün Bakalım" etkinliğiyle yaratıcı düşünme becerilerini geliştirecek. İkinci gün sanat ve sürpriz atölyelerle devam edecek eğitimler, üçüncü gün müze gezisi, tasarım atölyesi ve sokak oyunlarıyla sürecek. Son gün ise yaşam becerileri atölyesi, film etkinliği, atıştırmalık atölyesi ve mezuniyet kutlamasıyla tamamlanacak.

Yaz okulu, 14-17 Temmuz, 21-24 Temmuz, 28-31 Temmuz, 11-14 Ağustos, 18-21 Ağustos ve 25-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

Kayıt ve ayrıntılı bilgiye Cin Ali Müzesi'nden ulaşılabiliyor.