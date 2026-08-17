Cité Internationale des Arts Türkiye Atölyesi için 2027 başvuruları başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından yürütülen Cité Internationale des Arts Türkiye Atölyesi, Türkiye’den sanatçıları Paris’te ağırlamaya devam ediyor. Görsel sanatlar, deneysel film, tasarım, performans sanatı, müzik ve edebiyat gibi farklı disiplinlerde üretim yapan sanatçılara üçer aylık dönemlerde yaşama ve çalışma olanağı sağlayan programın 2027 yılı başvuruları başladı.

BAŞVURULAR 2 EKİM’E KADAR

2027 yılı için başvurular, 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 17.00’ye kadar yalnızca çevrimiçi başvuru formu üzerinden kabul edilecek. Programa her yıl ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylül ve ekim-aralık dönemlerinde toplam iki görsel sanatçı, bir müzisyen ve bir edebiyatçı katılabilecek.

Başvurular, ilgili alanlarda uzman isimlerden oluşan üç ayrı seçici kurul tarafından değerlendirilecek. İlk değerlendirme sonucunda ikinci aşamaya kalan adaylar, sanatsal pratikleri ve Paris’te gerçekleştirmeyi planladıkları projeler üzerine kurul üyeleri ve İKSV ekibiyle görüşmeye davet edilecek.

Görsel sanatlar seçici kurulunda Çelenk Bafra, Sena Başöz, Özer Dicle, Kevser Güler ve Yasemin Özcan; müzik seçici kurulunda Yeşim Gürer Oymak, Rânâ Uludağ ve Ahmet Uluğ; edebiyat seçici kurulunda ise Yiğit Bener, Didem Ermiş Sezer ve Sibel Oral yer alıyor.

Programa kabul edilen sanatçıların isimleri İKSV’nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

2009’DAN BU YANA 59 SANATÇI PARİS’TE AĞIRLANDI

Paris’te faaliyet gösteren Cité Internationale des Arts, her yıl dünyanın farklı bölgelerinden yaklaşık 300 görsel sanatçı, müzisyen ve performans sanatçısına kişisel atölyelerinde iki aydan bir yıla kadar konaklama ve çalışma imkânı sunuyor. Kurum bünyesinde sergi salonları, prova odaları, konser ve gösteri alanlarının yanı sıra çeşitli üretim atölyeleri de bulunuyor.

Cité Internationale des Arts’ın farklı ülkelerden 135 paydaşı arasında İstanbul Kültür Sanat Vakfı da yer alıyor. İKSV tarafından yürütülen Türkiye Atölyesi, 2009’dan bu yana toplam 59 sanatçıyı Paris’te misafir etti.

Programın kapsamı 2026 yılında genişletilerek görsel sanatların yanı sıra müzik ve edebiyat alanlarında çalışan sanatçılara da açıldı. Aynı yıl bu alanlardan ilk katılımcılarını ağırlayan Cité des Arts Türkiye Atölyesi, İKSV Genç Sanatçı Fonu tarafından destekleniyor.