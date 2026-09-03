Çizgi Festivali birlikte düşünmeye davet ediyor

Uluslararası Af Örgütü Türkiye İnsan Hakları Eğitimi Programı’nın düzenlediği Amnesty Creative Fellows: Haklar İçin Sanat Programı katılımcılarının tasarladığı yaratıcı ve hak temelli altı atölyeden oluşan festival, 5-6 Eylül’de ücretsiz olarak çevrimiçi gerçekleşecek. Bakım emeğinden kent hakkına, bedenin kamusal halinden iklim adaletine uzanan özgün atölyelerde sınırların, geçişlerin, dayanışmanın ve yeni olasılıkların birlikte düşünüleceği bir alan yaratılacak. 5 Eylül’de “Görünmek: Bedenin Kamusal Hali”, “Geleceği Kim Kurar?” ve “Görünmez İplerin Ötesi”; 6 Eylül’de ise “İş Hayatında Haklarımız ve Sınırlarımız: Biz Bir Aileyiz (Mi Acaba?)”, “Görünmeyen Düğümler: Bakım Emeği ve Yük Paylaşımı” ve “Kentsizler: Kentte Güvende Hissetmek” atölyeleri düzenlenecek.

ÇİZİMLERLE DENEYİMLERİ PAYLAŞMAK

“Görünmek: Bedenin Kamusal Hali” atölyesinde, “Kamusal alanda gerçekten kimler görünür? Kimin deneyimleri, bedenleri ve hikâyeleri görünmez bırakılır?” soruları üzerine odaklanılacak. Katılımcılar kendi deneyimlerinden hareketle görünürlük kavramını tartışacak, çizim çalışmaları aracılığıyla görünmez bırakılan deneyimleri görünür hale getirecek. Bu deneyimlerin bireysel olduğu kadar toplumsal ve hak temelli boyutları da birlikte değerlendirilecek.

“Görünmez İplerin Ötesi” atölyesi, gündelik hayatın içine gizlenmiş mikro iktidar alanlarını ve bedenimize dolanan görünmez ipleri görünür kılmayı amaçlıyor. Atölye süresince katılımcılar, kukla simülasyonlarıyla güç dinamiklerini deneyimleyecek, bunların gündelik hayattaki karşılıklarını tartışacak. Ardından hazırlanacak “İttifak Manifestosu” ile kişisel alanları savunmanın ve görünmez iplerden özgürleşmenin yolları birlikte keşfedilecek.

“Görünmeyen Düğümler: Bakım Emeği ve Yük Paylaşımı” atölyesinde ise ipler, düğümler ve çizimler aracılığıyla ev içi bakım emeğinin ve görünmeyen yüklerin görünür kılınması hedefleniyor.

Güvenlik, aidiyet ve mekânsal eşitsizlik üzerine odaklanan “Kentsizler: Kentte Güvende Hissetmek” atölyesinde ise gündelik kent deneyimlerinden yola çıkılarak kentin kimler için nasıl işlediği sorgulanacak ve daha kapsayıcı kentlerin nasıl mümkün olabileceği tartışılacak.

Festivalin diğer çevrimiçi atölyeleri arasında iklim krizi, teknoloji ve nesiller arası adalete odaklanan “Geleceği Kim Kurar?” ile çalışma yaşamındaki hak ihlallerini, sınırları ve dayanışmayı tartışan “İş Hayatında Haklarımız ve Sınırlarımız: Biz Bir Aileyiz (Mi Acaba?)” yer alıyor.