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CKM'de Ben Robot Değilim sergisi açılıyor

CKM'de Ben Robot Değilim sergisi açılıyor

17.09.2026 16:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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CKM'de Ben Robot Değilim sergisi açılıyor

Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın arşivinden derlenen yapay zekâ odaklı "Ben Robot Değilim" sergisi 18 Eylül'de Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) açılıyor.
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Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın zengin arşivinden derlenen yapay zekâ odaklı "Ben Robot Değilim" sergisi 18 Eylül tarihinde saat 18.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) sanatseverlere buluşacak.

Sergi, teknolojinin insan hayatındaki giderek artan etkisini, makineleşmeyi ve yapay zekâ devrimini karikatür sanatının evrensel ve eleştirel diliyle masaya yatırıyor. İnsan olmanın doğasını ve mizahın taklit edilemez gücünü vurgulayan bu seçki, 04 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

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