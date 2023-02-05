Çocuklar için ‘Fındıkkıran’
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları E.T.A. Hoffman’ın yazdığı, Dilşad Çelebi’nin uyarladığı, Lerzan Pamir’in yönettiği Fındıkkıran adlı çocuk oyununu seyirciyle buluşturuyor.
2022-2023 sezonunun yeni çocuk oyunu Fındıkkıran (7+ Yaş), 5 Şubat’ta 12.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde prömiyerini yapıyor.
Minik Clara, yılbaşı hediyesi olarak aldığı Fındıkkıran isimli oyuncağıyla özel bir bağ kurar.
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