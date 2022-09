Contemporary Istanbul'un 17. Edisyonu, kapılarını sanatseverlere açtı

18 Eylül 2022 Pazar, 14:25

Dünyanın dört bir yanından sanatçıları bir araya getiren Contemporary Istanbul'un (CI) 17. Edisyonu, ön izlemeyle sanatseverlerle buluştu. Contemporary Istanbul Vakfınca Haliç'teki Tersane İstanbul'da düzenlenen fuar, 65 çağdaş sanat galerisi ve inisiyatifin temsil ettiği sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Açılışta, CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, geleceğin fuarlarının nasıl olması gerektiğine dair her yıl bazı yenilikler denediklerini söyledi.

Contemporary Istanbul'un bu yıl 17. yaşını kutladığına işaret eden Güreli, "Bu yıl 558 sanatçının 1476 eserini izleyicilerle buluşturuyoruz. Fuarın ticari kimliğinin yanında bu sene ikinci edisyonuyla 'The Yard' dış mekan heykel, video ve enstalasyonlardan oluşan sergisi, Jeff Koons'un BMW iş birliğindeki araba tasarımı, sürdürülebilirlik temasıyla dikkati çeken Contemporary Istanbul Vakfı - Artist in Residence projesi, her sene farklı programıyla dikkati çeken CIF Dialogues by TAV Passport konuşmaları ve İstanbul çemberinin dışına taşan çağdaş sanat girişimlerinin eserleri sanatseverlerin karşısına çıkacak" dedi.

Güreli, fuara bu yılki ilginin çok memnun edici olduğunu belirterek Tersane İstanbul'un mekansal katkısının da bu ilgide payı olduğunu aktardı.

Dünyada da Contemporary Art'a ilginin arttığına dikkati çeken Güreli, "Biz İstanbul'daki fuarı İngilizcedeki 'boom' tabiriyle açıklıyoruz. Contemporary Art'ın 'gürlemesi' olarak görüyoruz. İstanbul'un ve Türkiye'nin geleceği bu anlamda çok kıymetli çok daha yüksek sayıda izleyici sanatsever İstanbul'a gelecekler" diye konuştu.

Fuarın kendisi için çok eğlenceli geçtiğini aktaran sanatçı Erdil Yaşaroğlu da "Havalar çok güzel, mekan çok güzel dolayısıyla hem sanat hem de sosyalleşmenin keyfi olduğundan sanırım insanlar da akın akın geliyorlar. Bu yıl deniz yoluyla da ulaşım imkanı var sanırım ben çok memnunum" değerlendirmesini yaptı.

Yaşaroğlu, bu dönemde İstanbul'da sanat alanında çok önemli etkinliklerin yapıldığını aktararak "Özellikle İstanbul Bienali, ikincisi de Contemporary Istanbul. Bu iki büyük etkinlik de yurt dışında çok fazla sanat meraklısı ve ilgisini İstanbul'a çekti sanırım. Uzun zamandır görmediğimiz kalabalık ilgi, yurt dışında misafirleri görmeye başladık açıkçası ve çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.