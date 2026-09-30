Craftİstanbul El Sanatları ve Tasarım Fuarı açılıyor

Craftİstanbul 7. Uluslararası El Sanatları ve Tasarım Fuarı 1 Ekim’de kapılarını açıyor. Fuarın üretim, eğitim, turizm, pazarlama ve yeni işbirlikleri için önemli bir platform sunacağı belirtiliyor.

10 ÜLKEDEN 36 SANATÇI VE KURULUŞ

Bu yıl Ticaret Bakanlığı sektörel nitelikli yurtiçi fuar destek listesinde yer alan Craftİstanbul’a Özbekistan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya, İran, Endonezya, Tunus, Filipinler, Bangladeş ve Uganda'dan 36 sanatçı ve kuruluş katılacak. 150 katılımcının çatısı altında 500'ü aşkın sanatçı ve zanaatkârın eserleri, ürünleri sergilenecek. Fuarda 12 söyleşi, konser, 3 defile, 100’ü aşkın atölye ürün şovu gerçekleştirilecek.

Fuarda geleneksel olarak her yıl verilen “El Sanatçısı Onur Ödülü”, “Kurum Onur Ödülü” ve “Kardeş Ülke Onur Ödülü” sahiplerini bulacak. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girişimci Kadınlar Derneği “Lapta Hesap İşi Defilesi’’ düzenleyecek. Fuar, 1-4 Ekim tarihlerinde, 10.00-20.00 saatleri arasında; İstanbul Avrasya Gösteri ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Giriş ücreti 200 TL, öğrenciler için 100 TL olacak.