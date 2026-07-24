Cristina Aguilera, 'Flamenco on Fire' gösterisiyle İstanbul'a dönüyor

İspanyol dansçı Cristina Aguilera, Türkiye'de büyük ilgi gören "Tarab" ve "Emuná" gösterilerinin ardından yeni projesi "Flamenco on Fire" ile yeniden İstanbul seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Endülüs kültürünün ritmini ve tutkusunu sahneye taşıyacak gösteri, 26 Ağustos 2026 tarihinde Kadıköy Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da sanatseverlerle buluşacak.

Saat 21.00'de başlayacak "Flamenco on Fire" gösterisi ile sanatçı flamenkonun en etkileyici formlarını modern bir yorumla izleyiciye sunacak. Gösteride Aguilera'ya genç kuşağın dikkat çeken flamenko gitaristlerinden Marcos de Silvia eşlik edecek. Henüz 19 yaşındaki sanatçı, Sevilla'daki Cristina Heeren Flamenko Vakfı'nda eğitimini sürdürürken Paco Cepero, Gerardo Núñez, Antonio Rey ve Santiago Lara gibi önemli isimlerle çalışma fırsatı buldu. Jerez, Sevilla ve Granada'daki festivallerde de sahneye çıkan Silvia, güçlü tekniği ve sahne performansıyla öne çıkıyor.

Gecenin vokallerini ise Jerez de la Frontera'nın köklü flamenko geleneğinden gelen Miguel "El Lavi" üstlenecek. La Paquera ve Los Agujetas gibi flamenko ustalarının yetiştiği Plazuela mahallesinde büyüyen sanatçı, kendine özgü yorumu ve güçlü sesiyle günümüz flamenko sahnesinin saygın isimleri arasında yer alıyor.

CRISTINA AGUILERA HAKKINDA

Granada doğumlu Cristina Aguilera, eğitimini İspanya'nın önemli flamenko kurumlarından Carmen Amaya Konservatuvarı'nda tamamladı. Kariyeri boyunca Fuensanta "La Moneta", Eva Yerbabuena, Antonio Canales, Farruquito, Marina Heredia ve José Valencia gibi flamenko dünyasının önde gelen isimleriyle çalışan sanatçı, "Encrucijada", "Lorca y la Pasión. Un Mar de Sueños", "De Agua, Plata y Tierra", "Tarab" ve "Emuná" gibi yapımlarla uluslararası alanda adından söz ettirdi.