CRR’de yeni sezon 5 Nisan’da başlıyor

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 16:52

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 16:52

İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR) 2023 – 2024 konser sezonunu 5 Nisan Çarşamba akşamı yapılacak CRR Senfoni Orkestrası’nın konseriyle açıyor. CRR Genel Sanat Yönetmeni ve orkestra şefi Murat Cem Orhan’ın yönetimindeki senfoni orkestrasına, ünlü piyanist Dmitry Shishkin’e eşlik edecek.

Müzik tarihinin en önemli bestecilerden biri olarak kabul edilen Rachmaninoff’un 150. doğum yıldönümüne ithafen gerçekleşecek konserde, Rachmaninoff’un 3 numaralı konçertosu icra edilecek.

CRR Konser Salonu’nda, Haziran ayına kadar devam edecek yeni sezonun ilk yarısında; Maxim Vengerov, Kenny Barron, Andreas Scholl ve Mor Karbasi’nin da olduğu dünyaca ünlü isimler müzikseverlerle buluşacak.







NİSAN AYINDA 24 KONSER

Nisan ayı boyunca; klasik müzikten caza, Türk müziğinden dünya müziğine uzanan yelpazede 24 konser gerçekleşecek.

Geçtiğimiz sezon başlayan fuaye etkinlikleri yeni dönemde de sürecek. Bu kapsamda farklı müzik türlerinde ücretsiz olarak gerçekleşen fuaye konserleri, 12 Nisan’dan itibaren, her Çarşamba, saat 17.00’de müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.

Prof. Dr. Yusuf Örnek’in sunumu, CRR Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan’ın piyano eşliğiyle büyük ilgi gören “Müziğin Ruhu Felsefe” etkinliği de yeni sezonda, yeni başlıklarıyla fuaye alanında ilgililerini bekliyor olacak.

CRR’nin klasikleşen bir diğer fuaye etkinliği ise müzikolog Ersin Antep moderatörlüğünde gerçekleşen “Girişte Solda Müzik Söyleşileri”. Girişte Solda Nisan ayında Levent Erden’i ağırlayacak. “Uydurma, Gerçek ve Müzik” alt başlığıyla gerekleşecek söyleşi söyleşiye katılım ücretsiz.

Ramazan ayı süresince başlama saati 21.00, diğer tarihler için 20.00 olarak planlan konserlerin biletleri CRR Konser Salonu Gişe ve Biletix’ten temin edilebilir. Nisan ayı konser programı CRR’nin internet sitesinde görülebilir.