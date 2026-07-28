'Cuma Akşamı Arter'de': Ağustos boyunca ücretsiz etkinlikler

Arter’in yeni konsepti “Cuma Akşamı Arter’de” ile Ağustos ayı boyunca Cuma akşamları tüm sergi ve etkinlikler ücretsiz olarak ziyaretçileri bekliyor. 7, 14, 21 ve 28 Ağustos’ta 17:00–21:00 saatleri arasında, sergi girişlerinin yanı sıra tematik sergi turları, DJ performansı, konser ve açıkhava film gösterimleri de herkese açık olacak.

“Cuma Akşamı Arter’de” kapsamında, Hera Büyüktaşcıyan’ın sanatsal pratiğine kapsamlı bir bakış sunan yeni kişisel sergisi Hayalet Kuartet; Mehtap Baydu’nun farklı mecralar arasında kurduğu ilişkileri görünür kılan solo sergisi Seni Sevmek Çok Zor!; Arter’in kuruluşundan bu yana üretimine destek verdiği yapıtlardan bir seçkiyi bir araya getiren Yapım Aşamasında başlıklı grup sergisi; Tayfun Erdoğmuş’un Türkiye’deki ilk kurumsal solo sergisi Atlas 1/137,035999 ve 24 sanatçının Arter Koleksiyonu’ndaki eserlerini bir araya getiren grup sergisi Gökyüzü Şekerdendi, 17:00–21:00 saatleri arasında ücretsiz olarak görülebilecek.



Gökyüzü Şekerdendi

7 Ağustos’ta doğa ve aidiyet temaları etrafında şekillenen sergi turları; 14 Ağustos’ta fotoğraf odaklı tematik sergi turu, Arka Bahçe’de gerçekleşecek DJ performansı ve film gösterimi; 21 Ağustos’ta boşluk temalı sergi turu ve Arka Bahçe’de gerçekleşecek Dolapdere Noise Orchestra konseri; 28 Ağustos’ta ise topografya odaklı tematik sergi turu ve Tayfa Tatavla’nın Arka Bahçe’de vereceği konser de herkesin katılımına açık olacak.

7 Ağustos

17:00 - Tematik Sergi Turu: Doğa

19:00 - Tematik Sergi Turu: Aidiyet

14 Ağustos

17:00 - Tematik Sergi Turu: Fotoğraf

19:30 - Arka Bahçe’de DJ Set

21:00 - Açıkhava Film Gösterimi

21 Ağustos

17:00 - Tematik Sergi Turu: Boşluk

19:30 - Arka Bahçe’de Konser: Neşeli Bir Akşam - Dolapdere Noise Orchestra

28 Ağustos

17:00 - Tematik Sergi Turu: Topografya

20:00 - Arka Bahçe’de Konser: Eski Tatavla’yı Anımsamak - Tayfa Tatavla