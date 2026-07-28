'Cuma Akşamı Arter'de': Ağustos boyunca ücretsiz etkinlikler

Arter’in yeni konsepti “Cuma Akşamı Arter’de” ile Ağustos ayı boyunca Cuma akşamları tüm sergi ve etkinlikler ücretsiz olarak ziyaretçileri bekliyor. 7, 14, 21 ve 28 Ağustos’ta 17:00–21:00 saatleri arasında, sergi girişlerinin yanı sıra tematik sergi turları, DJ performansı, konser ve açıkhava film gösterimleri de herkese açık olacak.
“Cuma Akşamı Arter’de” kapsamında, Hera Büyüktaşcıyan’ın sanatsal pratiğine kapsamlı bir bakış sunan yeni kişisel sergisi Hayalet Kuartet; Mehtap Baydu’nun farklı mecralar arasında kurduğu ilişkileri görünür kılan solo sergisi Seni Sevmek Çok Zor!; Arter’in kuruluşundan bu yana üretimine destek verdiği yapıtlardan bir seçkiyi bir araya getiren Yapım Aşamasında başlıklı grup sergisi; Tayfun Erdoğmuş’un Türkiye’deki ilk kurumsal solo sergisi Atlas 1/137,035999 ve 24 sanatçının Arter Koleksiyonu’ndaki eserlerini bir araya getiren grup sergisi Gökyüzü Şekerdendi, 17:00–21:00 saatleri arasında ücretsiz olarak görülebilecek.
Gökyüzü Şekerdendi
7 Ağustos’ta doğa ve aidiyet temaları etrafında şekillenen sergi turları; 14 Ağustos’ta fotoğraf odaklı tematik sergi turu, Arka Bahçe’de gerçekleşecek DJ performansı ve film gösterimi; 21 Ağustos’ta boşluk temalı sergi turu ve Arka Bahçe’de gerçekleşecek Dolapdere Noise Orchestra konseri; 28 Ağustos’ta ise topografya odaklı tematik sergi turu ve Tayfa Tatavla’nın Arka Bahçe’de vereceği konser de herkesin katılımına açık olacak.
7 Ağustos
17:00 - Tematik Sergi Turu: Doğa
19:00 - Tematik Sergi Turu: Aidiyet
14 Ağustos
17:00 - Tematik Sergi Turu: Fotoğraf
19:30 - Arka Bahçe’de DJ Set
21:00 - Açıkhava Film Gösterimi
21 Ağustos
17:00 - Tematik Sergi Turu: Boşluk
19:30 - Arka Bahçe’de Konser: Neşeli Bir Akşam - Dolapdere Noise Orchestra
28 Ağustos
17:00 - Tematik Sergi Turu: Topografya
20:00 - Arka Bahçe’de Konser: Eski Tatavla’yı Anımsamak - Tayfa Tatavla