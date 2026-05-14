Cumhuriyet Sanat Galerisi, ARTCONTACT İstanbul’da sanatseverlerle buluşuyor

İstanbul, 14-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında çağdaş sanatın önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 6’ncısı düzenlenen ARTCONTACT İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, galerileri, sanatçıları, koleksiyonerleri ve sanatseverleri aynı çatı altında buluştururken Cumhuriyet Sanat Galerisi de özel bir seçkiyle fuarda yerini alıyor.

Küratörlüğünü Pınar Kanber’in yaptığı ve 14 Mayıs’ta açılan Cumhuriyet Sanat Galerisi standı, fuarın C-36 numaralı alanında izleyiciyle buluşuyor. Seçkide Günsu Saraçoğlu, Pınar Kanber ve Ebru Kurtoğlu’nun eserleri öne çıkarken, Cumhuriyet Vakfı koleksiyonundan önemli sanatçıların yapıtları da bu bütünlüğe eşlik ediyor.

Cumhuriyet Vakfı koleksiyonunda yer alan Aydın Ayan, Fevzi Karakoç, Gülgün Türel, Hasan Nazım Balaban, İbrahim Balaban, İsmet Bilen, Metin Ekiz, Öykü Yılmaz Gül, Rahmi Ekiz, Süleyman Saim Tekcan ve Tayfur Sanlıman gibi sanatçıların çalışmaları, Türkiye sanatının farklı kuşaklarını ve estetik yönelimlerini bir araya getiriyor. Bu yönüyle Cumhuriyet Sanat Galerisi standı, yalnızca güncel üretimlere değil, aynı zamanda Cumhuriyet’in kültür ve sanat belleğine de alan açıyor.

ARTCONTACT İstanbul, her yıl olduğu gibi bu yıl da çağdaş sanatın farklı disiplinlerinden örnekleri izleyiciyle buluştururken, sanatçılar, galeriler ve koleksiyonerler arasında yeni karşılaşmalara imkân tanıyor. İstanbul’un tarihsel ve kültürel belleğiyle birleşen bu sanat ortamı, fuarı yalnızca bir sergileme alanı olmaktan çıkarıp, sanat üzerine düşünmenin, üretimi paylaşmanın ve yeni bağlar kurmanın zemini hâline getiriyor.

Cumhuriyet Sanat Galerisi’nin fuardaki varlığı ise bu büyük buluşmanın içinde ayrı bir anlam taşıyor. Bir yanda bugünün sanatçılarının renk, çizgi ve imge dünyası; diğer yanda Cumhuriyet Vakfı koleksiyonunun taşıdığı birikim… Bu birliktelik, geçmişle bugün arasında kurulan güçlü bir sanat köprüsüne dönüşüyor.

Sanatın hafızayla, emekle ve zamanla kurduğu ilişkiyi görünür kılan bu özel seçki, ARTCONTACT İstanbul 2026’da sanatseverleri Cumhuriyet Sanat Galerisi C-36 standına davet ediyor.