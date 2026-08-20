'Dağ Gibi Arkandayız' projesi belgeseli dünyaya açılıyor

Allianz Türkiye’nin kız çocuklarının kayak sporuna erişimini ve gelişimini desteklemek amacıyla yaşama geçirdiği “Dağ Gibi Arkanızdayız” projesi, belgesel film olarak beyazperdeye taşındı. Gökçe Kaan Demirkıran’ın yönetmenliğini üstlendiği yapım, 15. FICTS Zlatibor Spor Filmleri Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştirecek ve “En İyi Belgesel” ödülü için yarışacak.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kız çocuklarının güçlenmesine yönelik proje kapsamında seçilen üç Erzurumlu kız çocuğunun hikâyesini anlatan belgesel, onların kayakla başlayan dönüşümünü odağına alıyor. Filmde genç sporcuların pistteki gelişimlerinin yanı sıra cesaretleri, azimleri ve geleceğe dair hayalleri de izleyiciyle buluşuyor.

10 YILLIK DESTEK

Proje kapsamında üç kız çocuğuna 10 yıl boyunca profesyonel kayak eğitimi desteği verilecek. Uzun soluklu programla çocukların kayak alanındaki yeteneklerini geliştirmeleri ve ilerleyen yıllarda profesyonel sporcu ya da kayak antrenörü olarak kariyer yapabilmeleri hedefleniyor.

Belgesel, bu desteğin çocukların yaşamında yaratabileceği değişime de ışık tutuyor. Erzurum’un dağlarından başlayan hikâye, sporun kız çocuklarına sunduğu fırsatları ve onların kendi geleceklerini kurma yolculuğunu görünür kılıyor.

İLK GÖSTERİM SIRBİSTAN’DA

“Dağ Gibi Arkanızdayız”, festival için hazırlanan özel versiyonuyla 22 Ağustos’ta Sırbistan’da seyirci karşısına çıkacak. 15. FICTS Zlatibor Spor Filmleri Festivali’nin yarışma finalistleri arasında yer alan film, “En İyi Belgesel” kategorisinde ödül için de mücadele edecek.