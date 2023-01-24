Dag Solstad’dan ‘Armand V - Gün Yüzüne Çıkmamış Bir Romanın Dipnotları’

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 00:03

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 00:03

“Roman kısmen Oslo’da, kısmen yüksek dağlarda, kısmen bir deniz yolculuğunda geçiyor. Aynı zamanda büyük bölümü yurtdışında geçiyor. Roman yazar için görünmez, çünkü yazar onu yazabilecek durumda değildir. Onun varlığını görebilir, içine bakabilir ama yazamaz. Romana bağlı kalmak ve ‘yukarıdaki metin’ ya da ‘dışarıdaki metin’ diye yazmak zorunda.

Belli ki roman Armand V. hakkında ve yazar da onu tanıyormuş izlenimi yaratıyor. Yazar başlarda romanın içine girip aramayı reddettiğine göre romanın biçiminin ne olduğu kesin değil.” Kitaptan...

Armand V., görevini yıllarca “sadakatsiz biçimde, büyük bir sadakatle” yerine getiren bir Norveç diplomatıdır. Başka ülkelerde savaşlara, karışıklıklara, acılara yol açan büyük makinenin küçük de olsa bir parçası olduğunun bilincinde olan Armand, yine de görevine devam eder. Oğlu da bir gün asker olur ve o savaşlardan birine katılır.

Artık ikisi için de bambaşka bir dönem başlar ve tüm olanlar, aslında hiç görmediğimiz bir romana düşülen dipnotlardan ibarettir. Yazılmamış metnin kendisi, Armand’ın uçup giden yaşamı gibi, uzaklarda bir yerlerde dolaşır...

Dag Solstad’ın radikal yaratıcılığının en özgün örneklerinden biri olan Armand V. - Gün Yüzüne Çıkmamış Bir Romanın Dipnotları’nda (Çeviren: Deniz Canefe, Jaguar Kitap), olup biteni dipnotlarda arıyoruz; gölgesine bakarak bir ağacı, bir kayayı veya bir bulutu anlamaya çalışmamız gibi.

Armand V. - Gün Yüzüne Çıkmamış Bir Romanın Dipnotları / Dag Solstad / Çeviren: Deniz Canefe / Jaguar Kitap / 184 s. / 2022.