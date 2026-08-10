Dans gösterisi 'Pinokyo.exe' Bodrum'da sanatseverlerle buluşacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Pinokyo.exe: Çarpık Zamanlar İçin Bir Kukla" isimli dans gösterisi, 23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında 16 ve 17 Ağustos'ta sahnelenecek.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen festivalde, dans gösterisi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi modern dans topluluğu MDTİstanbul tarafından sanatseverlerle buluşturulacak.

İstanbul'daki gösterimleriyle yoğun ilgi gören ve kapalı gişe sahnelenen "Pinokyo.exe", Carlo Collodi'nin klasik Pinokyo hikayesini teknolojinin ve yapay gerçekliklerin şekillendirdiği distopik bir dünyada yeniden ele alıyor.

Eserde, günlerini eski bir televizyonun karşısında geçiren yaşlı bir adam ile kendisine getirilen gizemli "sentetik çocuk" arasında gelişen beklenmedik bağ anlatılıyor.

Devreler ve kodlanmış anılarla oluşturulan yeni Pinokyo, yaşlı adamın durağan yaşamını değiştirirken izleyiciyi gerçeklik ile hayal arasındaki sınırların giderek belirsizleştiği bir dünyaya taşıyor.

Garip, gizemli ve hayali varlıkların yer aldığı bu evrende teknoloji, karakterlerin yaşamlarını dönüştürürken gerçeklik de kaçınılmaz ve distopik bir biçime bürünüyor.

ESERİN KADROSU

Koreografisini Erika Silgoner'in yaptığı "Pinokyo.exe: Çarpık Zamanlar İçin Bir Kukla"nın müzik tasarımı Murat Gökçe Özücoşkun'a, dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl'a, ışık tasarımı ise Yasin Gültepe'ye ait.

Modern dans prodüksiyonu, 16 ve 17 Ağustos'ta Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde gerçekleştirilecek gösterimlerle festival programında yer alacak.