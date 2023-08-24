David Guetta geliyor
Dünyaca ünlü DJ David Guetta, “Live From Istanbul Fest” kapsamında İstanbul’a geliyor.
Festival 29-30 Eylül ve 1 Ekim’de Festival Park Yenikapı’da yapılacak. Guetta, festivali kapatacak.
Program şöyle: 29 Eylül - Teoman, Gripin, Onur Özdemir “sakin tribute”, Gökcan Sanlıman, Batu Akdeniz, Parola. 30 Eylül - Tan Taşçı, Funda Arar, Can Gox, Fikri Karayel, Anıl Emre Daldal. 1 Ekim - David Guetta, Meduza, MistaJam, Abel, Yasin Keleş, Emrah Karaduman, Random, Leyna.
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