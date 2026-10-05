Demet Sağıroğlu ve Barbaros aynı sahnede: Unutulmaz şarkılarla Türkiye turnesi başlıyor

Farklı müzikal geçmişleri ve güçlü sesleriyle Türk müzik sahnesinin en özel isimleri arasında yer alan Demet Sağıroğlu ve Barbaros, müzikseverlere unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Ankara, İstanbul ve İzmir’de gerçekleşecek ortak turne kapsamında sanatçılar, kendi şarkılarının yanı sıra 70’lerden günümüze uzanan geniş bir müzikal yelpazeyi sahneye taşıyacak.

Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nde eğitim görürken, aynı üniversitenin şan bölümünde açılan sınavda birinci olunca Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Şan Bölümü'ne burslu olarak geçiş yapan daha sonra Konservatuarı’ndan mezun olan Demet Sağıroğlu, Kayahan’ın vokalisti olarak başladığı profesyonel müzik hayatına sonraki yıllarda Türk Pop müziğine damga vuran şarkılarla devam etti.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Şan Bölümü'nden mezun olan Barbaros, dinleyenlere dünya müziğinin kapılarını aralarken, konserlerinde Türkçe, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolcanın yer aldığı yer aldığı geniş bir repertuvar seslendiriyor.

ZENGİN BİR MÜZİKAL SEÇKİ VE SÜRPRİZ REPERTUVAR

90'lı yıllardan bugüne "Arnavut Kaldırımı", "Kınalı Bebek", "Papatya Falları" ve "Şikayetim Var" gibi Türk pop müziğinin klasikleşmiş eserleriyle hafızalarda yer edinen Demet Sağıroğlu ile geniş bir yelpazede performans sergileyen Barbaros, ortak konserlerinde müzikseverlere nostaljik ve enerjik anlar vadediyor.