Cumhuriyet Gazetesi Logo
Demet Sağıroğlu ve Barbaros aynı sahnede: Unutulmaz şarkılarla Türkiye turnesi başlıyor

Demet Sağıroğlu ve Barbaros aynı sahnede: Unutulmaz şarkılarla Türkiye turnesi başlıyor

5.10.2026 21:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Demet Sağıroğlu ve Barbaros aynı sahnede: Unutulmaz şarkılarla Türkiye turnesi başlıyor

Türk pop müziğinin unutulmaz hitlerine imza atan Demet Sağıroğlu ile güçlü yorumu ve geniş repertuvarıyla tanınan Barbaros, aynı sahnede buluşuyor. İki başarılı sanatçı, özel bir repertuvarla müzikseverleri Türkiye turnesinde ağırlayacak.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Farklı müzikal geçmişleri ve güçlü sesleriyle Türk müzik sahnesinin en özel isimleri arasında yer alan Demet Sağıroğlu ve Barbaros, müzikseverlere unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Ankara, İstanbul ve İzmir’de gerçekleşecek ortak turne kapsamında sanatçılar, kendi şarkılarının yanı sıra 70’lerden günümüze uzanan geniş bir müzikal yelpazeyi sahneye taşıyacak.

Image

Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nde eğitim görürken, aynı üniversitenin şan bölümünde açılan sınavda birinci olunca Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Şan Bölümü'ne burslu olarak geçiş yapan daha sonra Konservatuarı’ndan mezun olan Demet Sağıroğlu, Kayahan’ın vokalisti olarak başladığı profesyonel müzik hayatına sonraki yıllarda Türk Pop müziğine damga vuran şarkılarla devam etti. 

Image

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Şan Bölümü'nden mezun olan Barbaros, dinleyenlere dünya müziğinin kapılarını aralarken, konserlerinde Türkçe, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolcanın yer aldığı yer aldığı geniş bir repertuvar seslendiriyor. 

ZENGİN BİR MÜZİKAL SEÇKİ VE SÜRPRİZ REPERTUVAR

90'lı yıllardan bugüne "Arnavut Kaldırımı", "Kınalı Bebek", "Papatya Falları" ve "Şikayetim Var" gibi Türk pop müziğinin klasikleşmiş eserleriyle hafızalarda yer edinen Demet Sağıroğlu ile geniş bir yelpazede performans sergileyen Barbaros, ortak konserlerinde müzikseverlere nostaljik ve enerjik anlar vadediyor.

İlgili Konular: #konser #Turne #demet sağıroğlu

İlgili Haberler

Merve Özbey konser arasında merdivenden düştü: Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!
Merve Özbey konser arasında merdivenden düştü: Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı! Afyonkarahisar'daki konseri sırasında sahne arkasında merdivenlerden düşerek sakatlanan Merve Özbey, İstanbul'a dönerek sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Basında çıkan haberlerin aksine kolunda değil ayağında problem olduğunu belirten ünlü şarkıcı, hafta sonundaki konserlerine yetişmeye çalışacağını söyledi.
Festivaller, sergiler, konserler: Bu haftanın etkinlikleri...
Festivaller, sergiler, konserler: Bu haftanın etkinlikleri... Bu hafta çeşitli etkinlikler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Shakira'nın Madrid konserinde dev sürpriz: Dua Lipa ile sahnede 'Antologia' düeti!
Shakira'nın Madrid konserinde dev sürpriz: Dua Lipa ile sahnede 'Antologia' düeti! Kolombiyalı dünya yıldızı Shakira, Madrid konserinde sahneye davet ettiği İngiliz şarkıcı Dua Lipa ile unutulmaz bir düete imza attı.