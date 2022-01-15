Dengin Ceyhan, J. Rodrigo’nun dünyaca ünlü eserini yorumladı

15 Ocak 2022 Cumartesi, 14:25

Rodrigo’nun 1939 yılında 2. Dünya Savaşı esnasında Paris’te bestelediği gitar konçertosu olan Concierto de Aranjuez, Dengin Ceyhan tarafından piyanoya aranje edilip tüm dijital platformlarda yayımlandı.

Kayıtları "Babajim İstanbul" stüdyolarında yapılan eserin prodüktörlüğü Dengin Ceyhan ve "Babajim İstanbul" tarafından gerçekleşirken, kayıt mix mastering ses mühendisi Arın Baykurt tarafından gerçekleşti.

Eserin kapak tasarımı ise Şeyma Arslan’a ait.