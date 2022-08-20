Derya Uluğ, Bartın'da sevenleriyle buluştu
Bartın’da düzenlenen Kum Zambağı Festivali’nde sahne alan Derya Uluğ, şarkılarıyla binlerce kişiyi coşturdu.
Bartın'ın İnkum tatil beldesinde bu yıl 6’ncısı düzenlenen Kum Zambağı Festivali’nde Derya Uluğ, konser verdi.
Binlerce kişinin katıldığı konserde, Derya Uluğ şarkılarıyla sevenlerini coşturdu. Konser sonunda Derya Uluğ’a, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve Bartın Belediye Başkanı Cemal çeşitli hediyeler verdi.
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