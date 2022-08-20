Derya Uluğ, Bartın'da sevenleriyle buluştu

Bartın’da düzenlenen Kum Zambağı Festivali’nde sahne alan Derya Uluğ, şarkılarıyla binlerce kişiyi coşturdu.

DHA
20 Ağustos 2022 Cumartesi, 23:52
Derya Uluğ, Bartın'da sevenleriyle buluştu
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Bartın'ın İnkum tatil beldesinde bu yıl 6’ncısı düzenlenen Kum Zambağı Festivali’nde Derya Uluğ, konser verdi.

Binlerce kişinin katıldığı konserde, Derya Uluğ şarkılarıyla sevenlerini coşturdu. Konser sonunda Derya Uluğ’a, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve Bartın Belediye Başkanı Cemal çeşitli hediyeler verdi. 


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