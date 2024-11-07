Detay Sanat’ta “Algılamalar” Sergisi

Yayınlanma: 07.11.2024 - 11:11

Güncelleme: 07.11.2024 - 11:11

Detay Sanat, 7 Kasım – 30 Kasım 2024 tarihleri arasında “Algılamalar” başlıklı karma sergisiyle sanatseverleri ağırlıyor. Bu sergide yer alan sanatçılar arasında Güzîn Arısoy, Lütfi Çetin, Gülşen Erdoğan, Tayyar Eren, İmren Erşen, Serap Etike, Ülkü Günay, Selvi İlhan, Nurtaç Özler ve Şenay Yazıcıoğlu bulunuyor. Her biri farklı disiplinlerden gelen bu sanatçılar, kendi özgün bakış açılarıyla algıladıkları dünyayı eserlerine yansıtıyor.





Serginin açılışı, 7 Kasım Perşembe günü saat 18:00-20:00 arasında gerçekleştirilecek. Kocatepe, Mithatpaşa Caddesi 68/4 adresindeki Detay Sanat Galerisi’nde düzenlenecek bu sergi, sanatın farklı yorumlarına ve zengin bir sanatsal bakış açısına kapı aralıyor.





Sanatseverler, 30 Kasım’a kadar devam edecek bu sergiyi ziyaret ederek, farklı algıların ve bakış açılarının bir araya geldiği bu özgün koleksiyonu yakından keşfetme fırsatı bulabilirler.